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Bakan Şimşek: Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok
Bakan Şimşek: Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok
Sputnik Türkiye
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası altın ve dolar rekor tazeledi. Gram altın sabah saatlerinden itibaren rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar ve Euro'da ise... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T22:36+0300
2025-03-21T22:36+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
orta vadeli program (ovp)
hazine
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Türkiye Bankalar Birliğin'nin geleneksel iftar yemeğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.'Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok'Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini belirterek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.'Program kararlılıkla sürdürülecek'Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurgulayan Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/merkez-bankasi-duyurdu-likidite-senetleri-ihrac-edilecek-1094743489.html
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mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), hazine
mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), hazine

Bakan Şimşek: Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok

22:36 21.03.2025
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası altın ve dolar rekor tazeledi. Gram altın sabah saatlerinden itibaren rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar ve Euro'da ise tarihi zirveler görüldü. Gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Elimizde yeterli araç var. (OVP) Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok" dedi.
Türkiye Bankalar Birliğin'nin geleneksel iftar yemeğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

'Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok'

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini belirterek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

'Program kararlılıkla sürdürülecek'

Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurgulayan Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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