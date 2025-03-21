https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-simsek-elimizde-yeterli-arac-var-ovpnin-uygulanmasinda-tereddut-yok-1094752571.html

Bakan Şimşek: Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok

Bakan Şimşek: Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok

Sputnik Türkiye

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2025-03-21T22:36+0300

2025-03-21T22:36+0300

2025-03-21T22:36+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

orta vadeli program (ovp)

hazine

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Türkiye Bankalar Birliğin'nin geleneksel iftar yemeğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.'Elimizde yeterli araç var, OVP'nin uygulanmasında tereddüt yok'Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini belirterek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.'Program kararlılıkla sürdürülecek'Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurgulayan Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.

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mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), hazine