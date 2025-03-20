https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/suudi-arabistani-sallayan-fatih-terime-para-odulu-verildi-meblag-aciklandi-1094697564.html

Suudi Arabistan'ı sallayan Fatih Terim'e para ödülü verildi: Meblağ açıklandı

Suudi Arabistan'ı sallayan Fatih Terim'e para ödülü verildi: Meblağ açıklandı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, alınan sonuçlar doğrultusunda ayın teknik direktörü seçildi. Terim, para... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T15:48+0300

2025-03-20T15:48+0300

2025-03-20T15:48+0300

spor

fatih terim

suudi arabistan

türkiye

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Panathinaikos döneminin ardından Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, takımının sergilediği performansla birlikte dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Tecrübeli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Pro Lig'de ayın teknik direktörü seçildi. Teriim'in ekibi bu ay içinde 10 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü. Al Shabab, ay içerisinde oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir." ifadelerini kullanmıştı.Fatih Terim'e para ödülüÖte yandan Fatih Terim'in ayın teknik direktörü olması nedeniyle kazandığı para ödülü de duyuruldu.Al Shabab'ın paylaşımında Fatih Terim'e 10 bin Suudi Arabistan Riyali (2.450 euro) tutarında çek verildiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/panathinaikos-kadin-basketbol-takiminin-teknik-direktoru-selen-erdem-oldu-disi-fatih-terim-olarak-1094385144.html

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