https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ankara-valiligi-duyurdu-bazi-toplu-tasima-seferleri-durduruldu-1094747333.html

Ankara Valiliği duyurdu: Bazı toplu taşıma seferleri durduruldu

Ankara Valiliği duyurdu: Bazı toplu taşıma seferleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, bugün saat 18.00'den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ Çıkışı Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişlerinin durdurulacağını... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

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Ankara'da ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ Çıkışı metro durakları ile kampüs içi otobüs ring seferleri durduruldu.Ankara Valiliği, bugün itibarıyla bazı toplu taşıma seferlerinde kısıtlama kararı aldı. Alınan karara göre, başkentte belirli metro durakları ve otobüs seferleri saat 18.00 ve 19.00 itibarıyla yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak.Metro duraklarında kısıtlamaSaat 18.00'den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ Çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve biniş işlemleri durdurulacak. Ayrıca, saat 19.00'dan itibaren Söğütözü Metro Durağı da yolculara kapatılacak. Otobüs seferlerinde düzenlemeODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler de saat 18.00'den itibaren yolcu indirip bindirmeyecek. Bunun yanı sıra, ODTÜ kampüsü içerisinde hizmet veren otobüs ring seferleri de aynı saatten itibaren durdurulacak.

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