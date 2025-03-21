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Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
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AK Partili Mahmut Atilla Kaya 'İmamoğlu' eylemlerine tepki gösterdi
AK Partili Mahmut Atilla Kaya 'İmamoğlu' eylemlerine tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
28. Dönem İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi olan Mahmut Atilla Kaya kimdir?
2025-03-21T15:38+0300
2025-03-21T16:07+0300
türki̇ye
mahmut atilla kaya
ak parti
i̇zmir
chp
i̇bb
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası pek çok şehirde başlayan gösterilere AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki geldi. Kaya "Söz konusu eylemler, adalete ve hukukun evrensel kurallarına yapılan bir saldırı haline dönüştü" açıklaması yaptı. Kaya ayrıca "Sokaklarda yürütülen ve maalesef vandalizme evrildiğini gördüğümüz eylemlerin, sözde adalet çağrısıyla yapılması da oldukça ironiktir" dedi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de sertçe eleştiren Kaya "Sokak hareketi çağrısı yapmak, sorumlu siyasetçinin yapacağı iş değil" göndermesi yaptı. Mahmut Atilla Kaya kimdir? 1973 doğumlu Mahmut Atilla Kaya, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dereceyle mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında, AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’deki davalarında avukatlığını yürüttü. Mahmut Atilla Kaya, 2004-2009 yerel seçimlerinde Torbalı Belediye Başkan adaylığı, 2006-2009 yılları arasında Torbalı İlçe Başkanlığı, 2010-2012 yılları arasında İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı, 2012-2014 yılları arasında ise İzmir İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevine getirildi. 26 - 27 ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda AK Parti İzmir Milletvekili seçildi. AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi sonrasında oluşan MKYK listesinde yedek üye olarak yer aldı. 10 Şubat 2016 tarihinde asıl listeye girerek MKYK asıl üyesi oldu. 18 Ağustos 2018’de gerçekleşen 6. Olağan Büyük Kongre’de tekrardan MKYK Üyesi seçildi. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda Muğla, Aydın ve Denizli İl Koordinatörü olarak görev yaptı. TBMM’de ise İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Kaya halihazırda Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 28. Dönem İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi olarak görevine devam ediyor.
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mahmut atilla kaya imamoğlu, mahmut atilla kaya açıklama
mahmut atilla kaya imamoğlu, mahmut atilla kaya açıklama

AK Partili Mahmut Atilla Kaya 'İmamoğlu' eylemlerine tepki gösterdi

15:38 21.03.2025 (güncellendi: 16:07 21.03.2025)
Mahmut Atilla Kaya
Mahmut Atilla Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de sertçe eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya "Sokak hareketi çağrısı yapmak, sorumlu siyasetçinin yapacağı iş değil" göndermesi yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası pek çok şehirde başlayan gösterilere AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki geldi. Kaya "Söz konusu eylemler, adalete ve hukukun evrensel kurallarına yapılan bir saldırı haline dönüştü" açıklaması yaptı. Kaya ayrıca "Sokaklarda yürütülen ve maalesef vandalizme evrildiğini gördüğümüz eylemlerin, sözde adalet çağrısıyla yapılması da oldukça ironiktir" dedi.
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de sertçe eleştiren Kaya "Sokak hareketi çağrısı yapmak, sorumlu siyasetçinin yapacağı iş değil" göndermesi yaptı.

Mahmut Atilla Kaya kimdir?

1973 doğumlu Mahmut Atilla Kaya, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dereceyle mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında, AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’deki davalarında avukatlığını yürüttü.
Mahmut Atilla Kaya, 2004-2009 yerel seçimlerinde Torbalı Belediye Başkan adaylığı, 2006-2009 yılları arasında Torbalı İlçe Başkanlığı, 2010-2012 yılları arasında İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı, 2012-2014 yılları arasında ise İzmir İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevine getirildi.
26 - 27 ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda AK Parti İzmir Milletvekili seçildi. AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi sonrasında oluşan MKYK listesinde yedek üye olarak yer aldı. 10 Şubat 2016 tarihinde asıl listeye girerek MKYK asıl üyesi oldu. 18 Ağustos 2018’de gerçekleşen 6. Olağan Büyük Kongre’de tekrardan MKYK Üyesi seçildi.
AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda Muğla, Aydın ve Denizli İl Koordinatörü olarak görev yaptı. TBMM’de ise İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Kaya halihazırda Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 28. Dönem İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi olarak görevine devam ediyor.
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