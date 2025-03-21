Ahmet Hakan: Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?

EN hararetli biçimde tartışılan gündemin üç gün sonra unutulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede Ekrem İmamoğlu fırtınası...- Bir hafta estirebilir.- Bir ay estirebilir.- En kabadayısından bir yıl estirebilir. Sonra? Sonra yavaştan kanıksama başlar. Usanma başlar. Ardından da unutulma bahçesine fırlatılır. Seçime tam üç yıl var. Yani fırtınanın üç yıl boyunca estirilmesine imkân ihtimal yok. Hele makam gidince... Hele kaynaklar gidince... Hele para gidince... Çok uzun süre bırakın fırtınayı, hafif bir imbat bile estirilemez. CHP NE YAPACAK ÖNÜNDE iki yol var CHP’nin: - Ya partinin kaderini İmamoğlu’nun kaderine bağlayarak bütün adımlarını bunun üzerinden atacak.- Ya da İmamoğlu’na her türlü desteği vermeye devam edip kendisine yeni bir çıkış yolu bulacak. CHP, şu anda şokta. Hangi yolu izleyeceğini tam olarak belirlemiş değil. Bakalım ilk şoku atlattıktan sonra hangi yolu izleyecekler