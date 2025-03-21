https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ahmet-hakan-olup-bitenin-ak-partiye-yaradigindan-emin-miyiz-1094720217.html
Ahmet Hakan: Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?
Ahmet Hakan: Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan son günlerdeki 'İmamoğlu fırtınasının' uzun süremeyeceğini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar unutulacağını öne sürdü. Ahmet Hakan "Olup bitenin... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T10:14+0300
2025-03-21T10:14+0300
2025-03-21T11:29+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
ekrem i̇mamoğlu
chp
ak parti
mansur yavaş
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşananlara ilişkin süreci değerlendirdi. Ahmet Hakan "AK Parti açısından hangisi daha zorlu rakip? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı?" dedi ve soruya şu şekilde yanıt verdi:'3 yıl çok uzun, İmamoğlu unutulma bahçesine fırlatılır'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ali-yerlikaya-duyurdu-imamoglu-protestolarinda-54-kisi-gozaltina-alindi-16-polis-yaralandi-1094719852.html
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Ahmet Hakan: Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?
10:14 21.03.2025 (güncellendi: 11:29 21.03.2025)
Ahmet Hakan son günlerdeki 'İmamoğlu fırtınasının' uzun süremeyeceğini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar unutulacağını öne sürdü. Ahmet Hakan "Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?" diye de sordu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşananlara ilişkin süreci değerlendirdi. Ahmet Hakan "AK Parti açısından hangisi daha zorlu rakip? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı?" dedi ve soruya şu şekilde yanıt
verdi:
Anketlere bakacak olursak... Sağdan oy alma kapasitesine bakacak olursak... Milliyetçi kesimlerin ilgisine bakacak olursak... “Devlet adamı” imajının yol açtığı popülariteye bakacak olursak... Millilik ve yerlilik iddiasına bakacak olursak... Bu soruya verilebilecek yanıt şudur: “AK Parti açısından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan daha zorlu bir rakip.” Ekrem İmamoğlu’nun devre dışı kalması Mansur Yavaş’ın önünü açıyorsa... AK Parti, çok daha zorlu bir rakiple baş başa kalmış olmuyor mu? O zaman tarihi soruyu sorayım: Ekrem İmamoğlu operasyonunun AK Parti’ye yaradığından gerçekten emin miyiz
'3 yıl çok uzun, İmamoğlu unutulma bahçesine fırlatılır'
EN hararetli biçimde tartışılan gündemin üç gün sonra unutulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede Ekrem İmamoğlu fırtınası...- Bir hafta estirebilir.- Bir ay estirebilir.- En kabadayısından bir yıl estirebilir. Sonra? Sonra yavaştan kanıksama başlar. Usanma başlar. Ardından da unutulma bahçesine fırlatılır. Seçime tam üç yıl var. Yani fırtınanın üç yıl boyunca estirilmesine imkân ihtimal yok. Hele makam gidince... Hele kaynaklar gidince... Hele para gidince... Çok uzun süre bırakın fırtınayı, hafif bir imbat bile estirilemez. CHP NE YAPACAK ÖNÜNDE iki yol var CHP’nin: - Ya partinin kaderini İmamoğlu’nun kaderine bağlayarak bütün adımlarını bunun üzerinden atacak.- Ya da İmamoğlu’na her türlü desteği vermeye devam edip kendisine yeni bir çıkış yolu bulacak. CHP, şu anda şokta. Hangi yolu izleyeceğini tam olarak belirlemiş değil. Bakalım ilk şoku atlattıktan sonra hangi yolu izleyecekler