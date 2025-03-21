https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-imamoglunun-savciliga-sevk-tarihi-belli-oldu-1094747473.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İmamoğlu nelerle suçlanıyor? Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmakRüşvetİrtikapİhaleye fesat karıştırmakNitelikli dolandırıcılıkKişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmekPKK/KCK terör örgütüne yardım etmek
2025-03-21T18:12+0300
2025-03-21T18:12+0300
2025-03-21T18:24+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇bb
savcılık
dava
i̇stanbul
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 3 gündür Vatan Emniyet'te tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılığa götürüleceği tarih ve saat belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu'nun, çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarına ilişkin gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00'de adliyeye getirilmesi planlanmaktadır" denildi.İmamoğlu neden gözaltında?Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, iki gündür söz konusu suçlamalarla gözaltında tutuluyor. Söz konusu soruşturma 'yolsuzluk' ve 'Kent uzlaşısı' olarak ikiye ayrılıyor. Soruşturmanın her iki ayağının ortak ismi ise İmamoğlu. Türk ajansları, İmamoğlu'nu gözaltına götüren süreçte 4'ü gizli toplam 12 tanığın rol oynadığına işaret ediyor.İmamoğlu nelerle suçlanıyor?
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ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, savcılık, dava, i̇stanbul
ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, savcılık, dava, i̇stanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi belli oldu
18:12 21.03.2025 (güncellendi: 18:24 21.03.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini açıkladı. İmamoğlu'na yönelik 7 farklı suçlama bulunuyor.
19 Mart'ta gözaltına alınan ve 3 gündür Vatan Emniyet'te tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılığa götürüleceği tarih ve saat belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu'nun, çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarına ilişkin gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00'de adliyeye getirilmesi planlanmaktadır" denildi.
İmamoğlu neden gözaltında?
Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, iki gündür söz konusu suçlamalarla gözaltında tutuluyor. Söz konusu soruşturma 'yolsuzluk' ve 'Kent uzlaşısı' olarak ikiye ayrılıyor. Soruşturmanın her iki ayağının ortak ismi ise İmamoğlu. Türk ajansları, İmamoğlu'nu gözaltına götüren süreçte 4'ü gizli toplam 12 tanığın rol oynadığına işaret ediyor.
İmamoğlu nelerle suçlanıyor?
Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak
İhaleye fesat karıştırmak
Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek