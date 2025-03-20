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Valilikler peş peşe açıkladı: Hangi şehirlerde okullar tatil?
Valilikler peş peşe açıkladı: Hangi şehirlerde okullar tatil?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 ilde eğitime ara verildi... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T07:42+0300
2025-03-20T07:42+0300
kayseri
doğu anadolu
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime ara verilen iller:📍 Gümüşhane📍 Bayburt📍 Kahramanmaraş (Nurhak ilçesi)📍 Samsun (Ladik ilçesi)📍 Karaman📍 Niğde📍 Erzincan📍 Adana (Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleri)📍 Aksaray (Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri)📍 Kırşehir📍 Kayseri📍 Sivas📍 Ordu (Bazı ilçeler)📍 Isparta (Şarkikaraağaç ilçesi)📍 Konya (13 ilçe + bazı mahalleler)📍 Yozgat📍 Nevşehir (Hacıbektaş ilçesi)Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve çığ riski olan bölgelerde vatandaşları uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara, elektrik kesintilerine ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.⚠️ Buzlanma riski yüksek iller: Kayseri, Niğde, Erzincan, Sivas, Karaman⚠️ Çığ tehlikesi olan bölgeler: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleriKamuda i̇dari i̇zin kararıÇok sayıda valilik, kamu çalışanları için de idari izin kararı aldı. Engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ve küçük çocuğu olan kadın çalışanlar bir gün süreyle izinli sayılacak.📌 Özellikle taşımalı eğitim sistemine tabi olan öğrenciler için de ek tedbirler alındı.Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?Meteoroloji tahminlerine göre, yoğun kar yağışı hafta sonuna kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşecek.📅 Tahmini ısınma tarihi: 23-25 Mart arasında hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/meteorolojiden-33-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-istanbulda-kar-yagacak-mi-1094675605.html
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kar tatili, okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, 20 mart 2025 okullar tatil mi, yoğun kar yağışı, hava durumu, kar yağışı nedeniyle tatil, son dakika kar tatili, meteoroloji uyarısı, valilik açıklaması, buzlanma riski, çığ tehlikesi, eğitime ara verilen iller, kar tatili olan şehirler, hava durumu tahmini, kar fırtınası, kamuda idari izin, taşımalı eğitim tatil, hangi illerde kar yağışı var, okul tatil haberleri, son dakika hava durumu, kar tatili olan iller, meteoroloji son dakika, kar yağışı ne zaman duracak, kar yağışı sürecek mi, 20 mart 2025 hava durumu
kar tatili, okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, 20 mart 2025 okullar tatil mi, yoğun kar yağışı, hava durumu, kar yağışı nedeniyle tatil, son dakika kar tatili, meteoroloji uyarısı, valilik açıklaması, buzlanma riski, çığ tehlikesi, eğitime ara verilen iller, kar tatili olan şehirler, hava durumu tahmini, kar fırtınası, kamuda idari izin, taşımalı eğitim tatil, hangi illerde kar yağışı var, okul tatil haberleri, son dakika hava durumu, kar tatili olan iller, meteoroloji son dakika, kar yağışı ne zaman duracak, kar yağışı sürecek mi, 20 mart 2025 hava durumu

Valilikler peş peşe açıkladı: Hangi şehirlerde okullar tatil?

07:42 20.03.2025
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, birçok şehirde kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı. İşte kar tatili ilan edilen iller ve detaylar…
Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime ara verilen iller:
📍 Gümüşhane
📍 Bayburt
📍 Kahramanmaraş (Nurhak ilçesi)
📍 Samsun (Ladik ilçesi)
📍 Karaman
📍 Niğde
📍 Erzincan
📍 Adana (Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleri)
📍 Aksaray (Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri)
📍 Kırşehir
📍 Kayseri
📍 Sivas
📍 Ordu (Bazı ilçeler)
📍 Isparta (Şarkikaraağaç ilçesi)
📍 Konya (13 ilçe + bazı mahalleler)
📍 Yozgat
📍 Nevşehir (Hacıbektaş ilçesi)

Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve çığ riski olan bölgelerde vatandaşları uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara, elektrik kesintilerine ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
⚠️ Buzlanma riski yüksek iller: Kayseri, Niğde, Erzincan, Sivas, Karaman
⚠️ Çığ tehlikesi olan bölgeler: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri

Kamuda i̇dari i̇zin kararı

Çok sayıda valilik, kamu çalışanları için de idari izin kararı aldı. Engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ve küçük çocuğu olan kadın çalışanlar bir gün süreyle izinli sayılacak.
📌 Özellikle taşımalı eğitim sistemine tabi olan öğrenciler için de ek tedbirler alındı.

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji tahminlerine göre, yoğun kar yağışı hafta sonuna kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşecek.
📅 Tahmini ısınma tarihi: 23-25 Mart arasında hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.
İstanbul'da kar, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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Meteoroloji'den 33 şehir için sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kar yağacak mı?
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