https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/valilikler-pes-pese-acikladi-hangi-sehirlerde-okullar-tatil-1094676975.html

Valilikler peş peşe açıkladı: Hangi şehirlerde okullar tatil?

Valilikler peş peşe açıkladı: Hangi şehirlerde okullar tatil?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 ilde eğitime ara verildi... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T07:42+0300

2025-03-20T07:42+0300

2025-03-20T07:42+0300

kayseri

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime ara verilen iller:📍 Gümüşhane📍 Bayburt📍 Kahramanmaraş (Nurhak ilçesi)📍 Samsun (Ladik ilçesi)📍 Karaman📍 Niğde📍 Erzincan📍 Adana (Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleri)📍 Aksaray (Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri)📍 Kırşehir📍 Kayseri📍 Sivas📍 Ordu (Bazı ilçeler)📍 Isparta (Şarkikaraağaç ilçesi)📍 Konya (13 ilçe + bazı mahalleler)📍 Yozgat📍 Nevşehir (Hacıbektaş ilçesi)Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve çığ riski olan bölgelerde vatandaşları uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara, elektrik kesintilerine ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.⚠️ Buzlanma riski yüksek iller: Kayseri, Niğde, Erzincan, Sivas, Karaman⚠️ Çığ tehlikesi olan bölgeler: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleriKamuda i̇dari i̇zin kararıÇok sayıda valilik, kamu çalışanları için de idari izin kararı aldı. Engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ve küçük çocuğu olan kadın çalışanlar bir gün süreyle izinli sayılacak.📌 Özellikle taşımalı eğitim sistemine tabi olan öğrenciler için de ek tedbirler alındı.Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?Meteoroloji tahminlerine göre, yoğun kar yağışı hafta sonuna kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşecek.📅 Tahmini ısınma tarihi: 23-25 Mart arasında hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/meteorolojiden-33-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-istanbulda-kar-yagacak-mi-1094675605.html

kayseri

doğu anadolu

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