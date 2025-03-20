https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/valilikler-duyurdu-21-mart-okullar-yarin-tatil-mi-1094708517.html

Valilikler duyurdu: 21 Mart okullar yarın tatil mi?

Valilikler duyurdu: 21 Mart okullar yarın tatil mi?

Sputnik Türkiye

Ülke genelinde dondurucu soğuklar etkisini artırırken, birçok ilde hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Ordu ve Yozgat... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T21:27+0300

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valilik

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Türkiye'de hava sıcaklığının bir anda düşmesiyle çoğu il ve ilçede okullara ara verildi.Yozgat’ta kent merkezi ve 11 ilçede, Meteoroloji’nin kar, don ve buzlanma uyarısı üzerine yarın eğitime 1 gün ara verildi. Ordu’da ise 9 ilçede tamamen, 8 ilçede ise kısmen eğitime ara verilirken, hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak. Yetkililer, zorlu hava koşullarına karşı halka tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Yozgat'ta eğitime kar engeliYozgat’ta kent merkezi ve 11 ilçede, Meteoroloji’nin kar, don ve buzlanma uyarısı üzerine yarın eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve kronik rahatsızlığı olanlar da idari izinli sayılacak.Ordu'da eğitime ara verildiOrdu’da ise Aybastı, Çatalpınar, Gölköy gibi 9 ilçede eğitime tamamen, Altınordu, Fatsa gibi 8 ilçede ise kısmen 1 gün ara verildi. Tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/21-mart-ne-gunu-ekinoks-nedir-nevruz-ne-zaman--1094707371.html

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okul, e-okul, okul öncesi eğitim, yatılı okul, okul servisi, 21 mart dünya nevruz günü, milli eğitim bakanlığı, valilik, valilikler, ordu, yozgat