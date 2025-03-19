https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bakan-tunc-sokak-cagrisi-konusunda-uyarmisti-chp-lideri-ozel-halki-sokaga-cagirdi-1094668836.html

Bakan Tunç sokak çağrısı konusunda uyarmıştı: CHP lideri Özel halkı sokağa çağırdı

Bakan Tunç sokak çağrısı konusunda uyarmıştı: CHP lideri Özel halkı sokağa çağırdı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere Saraçhane’deki İBB... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T22:26+0300

2025-03-19T22:26+0300

2025-03-19T22:26+0300

poli̇ti̇ka

chp

özgür özel

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sokak

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eylem planı

eylem ve gösteri yasağı

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere Saraçhane’deki İBB binasından çağrıda bulundu.Saraçhane önünden partililere seslenen CHP lideri Özel ''Kimsenin kafası karışmasın, dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım, dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesiyle yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez üst üste büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri, sizlerin kardeşim, ağabeyi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk vardır ortada ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan, görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi? Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından, Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyeceklerdi?'' açıklamasında bulundu.'Kabusu olan o ses, o ses onu rahat bırakmıyor'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şöyle konuştu:'Saraçhane'nin mağduruydun'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP lideri Özel ''Bu gece öfkelisiniz, kararlısınız ama buradan sesleniyorum ki, bu meydanın öfkesine bu meydanın inancına duruşuna, kararlılığına çok ihtiyacımız var. Ama bu meydanda olmayanların hatta bizimle aynı görüşte olmayanların vicdanına, ahlakına, insafına, sağduyusuna da çok ihtiyacımız var. Bundan 9 yıl önce Fetullahçı terör örgütü kalkıp da AK Partili seçmenlerin seçtiği yöneticilere, bütün meclise darbe girişiminde bulunduğunda milletimiz 'Ben milletim, egemenlik kayıtsız şartsız benimdir, seçtiğim kötüyse sandıkta ben değiştiririm, ama hiçbir tanka, hiçbir topa tüfeğe hiçbir kötü niyete seçtiklerimi teslim etmem" diyordu. Şimdi bu meydandakilerin milyonlarca İstanbullunun seçtiği Ekrem İmamoğlu'na tek suçlu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu bu milletin gönlünde yer ettiği için, gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır? Ey Erdoğan, Ey Recep Tayyip Erdoğan, burası Saraçhane, buradan 27 yıl önce seni uğurlayanlar bugün o günleri hatırlatıyorlar. Okuduğu bir şiirden dolayı yasaklı duruma düşen ve buradan bir arkadaşının muayenehanesine oradan da cezaevine yolcu edilen, 3 ay cezaevinde kalan 23 yıldır o mağduriyeti anlatan. Millet ona yapılan bu muameleye tepki verdi diye 23 yıldır bu ülkede pek çok göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan. O günün, Saraçhane'nin mağduruydun, bugün Saraçhane'nin zalimi olmaya utanmıyor musun?'' dedi.'Burada iki büyük aile var'Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı: 'Pazar günü hep birlikte sokaklardayız'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sokağa çıkma konusundaki uyarısını dinlemeyen CHP lideri Özel ''Şimdi buradan, Ekrem Başkan'ın selamıyla ve CHP olarak, sadece CHP'lileri değil; bu diktatörlükten, bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan bıkan, işsizlikten bıkan, açlıktan bıkan, güvencesizlikten bıkan, gelecek kaygısından bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye; CHP'lileri bir sandıkta Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Ekrem Başkan'a, Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum. Pazar günü binler, on binler, milyonlar, on milyonlar hep birlikte sokaklardayız, sandıktayız, meydanlardayız. 86 milyonu itiraz etmeye, 86 milyonu ses yükseltmeye, 86 milyonu sesini duyurmaya, yanındakini ikna etmeye, uzaktakine sesini duyurmaya, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-provokatif-paylasimlar-yapan-hesaplar-hakkinda-1094668691.html

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