https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bakan-tunc-sokak-cagrisi-konusunda-uyarmisti-chp-lideri-ozel-halki-sokaga-cagirdi-1094668836.html
Bakan Tunç sokak çağrısı konusunda uyarmıştı: CHP lideri Özel halkı sokağa çağırdı
Bakan Tunç sokak çağrısı konusunda uyarmıştı: CHP lideri Özel halkı sokağa çağırdı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere Saraçhane’deki İBB... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T22:26+0300
2025-03-19T22:26+0300
2025-03-19T22:26+0300
poli̇ti̇ka
chp
özgür özel
adalet bakanı
sokak
eylem
eylem planı
eylem ve gösteri yasağı
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094668516_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_9776f6052032cb47c8daddc5f12cbafe.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere Saraçhane’deki İBB binasından çağrıda bulundu.Saraçhane önünden partililere seslenen CHP lideri Özel ''Kimsenin kafası karışmasın, dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım, dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesiyle yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez üst üste büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri, sizlerin kardeşim, ağabeyi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk vardır ortada ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan, görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi? Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından, Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyeceklerdi?'' açıklamasında bulundu.'Kabusu olan o ses, o ses onu rahat bırakmıyor'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şöyle konuştu:'Saraçhane'nin mağduruydun'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP lideri Özel ''Bu gece öfkelisiniz, kararlısınız ama buradan sesleniyorum ki, bu meydanın öfkesine bu meydanın inancına duruşuna, kararlılığına çok ihtiyacımız var. Ama bu meydanda olmayanların hatta bizimle aynı görüşte olmayanların vicdanına, ahlakına, insafına, sağduyusuna da çok ihtiyacımız var. Bundan 9 yıl önce Fetullahçı terör örgütü kalkıp da AK Partili seçmenlerin seçtiği yöneticilere, bütün meclise darbe girişiminde bulunduğunda milletimiz 'Ben milletim, egemenlik kayıtsız şartsız benimdir, seçtiğim kötüyse sandıkta ben değiştiririm, ama hiçbir tanka, hiçbir topa tüfeğe hiçbir kötü niyete seçtiklerimi teslim etmem" diyordu. Şimdi bu meydandakilerin milyonlarca İstanbullunun seçtiği Ekrem İmamoğlu'na tek suçlu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu bu milletin gönlünde yer ettiği için, gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır? Ey Erdoğan, Ey Recep Tayyip Erdoğan, burası Saraçhane, buradan 27 yıl önce seni uğurlayanlar bugün o günleri hatırlatıyorlar. Okuduğu bir şiirden dolayı yasaklı duruma düşen ve buradan bir arkadaşının muayenehanesine oradan da cezaevine yolcu edilen, 3 ay cezaevinde kalan 23 yıldır o mağduriyeti anlatan. Millet ona yapılan bu muameleye tepki verdi diye 23 yıldır bu ülkede pek çok göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan. O günün, Saraçhane'nin mağduruydun, bugün Saraçhane'nin zalimi olmaya utanmıyor musun?'' dedi.'Burada iki büyük aile var'Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı: 'Pazar günü hep birlikte sokaklardayız'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sokağa çıkma konusundaki uyarısını dinlemeyen CHP lideri Özel ''Şimdi buradan, Ekrem Başkan'ın selamıyla ve CHP olarak, sadece CHP'lileri değil; bu diktatörlükten, bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan bıkan, işsizlikten bıkan, açlıktan bıkan, güvencesizlikten bıkan, gelecek kaygısından bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye; CHP'lileri bir sandıkta Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Ekrem Başkan'a, Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum. Pazar günü binler, on binler, milyonlar, on milyonlar hep birlikte sokaklardayız, sandıktayız, meydanlardayız. 86 milyonu itiraz etmeye, 86 milyonu ses yükseltmeye, 86 milyonu sesini duyurmaya, yanındakini ikna etmeye, uzaktakine sesini duyurmaya, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-provokatif-paylasimlar-yapan-hesaplar-hakkinda-1094668691.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094668516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caf80d66ef620f7a79841fd18a616a00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, özgür özel, adalet bakanı, sokak, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, rüşvet, odebrecht rüşvet skandalı
chp, özgür özel, adalet bakanı, sokak, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, rüşvet, odebrecht rüşvet skandalı
Bakan Tunç sokak çağrısı konusunda uyarmıştı: CHP lideri Özel halkı sokağa çağırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere Saraçhane’deki İBB binası önünden seslendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sokağa çıkma çağrısı konusundaki uyarılarını dinlemeyen Özel, halkı pazar günü sokağa davet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere Saraçhane’deki İBB binasından çağrıda bulundu.
Saraçhane önünden partililere seslenen CHP lideri Özel ''Kimsenin kafası karışmasın, dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım, dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesiyle yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez üst üste büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri, sizlerin kardeşim, ağabeyi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk vardır ortada ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan, görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi? Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından, Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyeceklerdi?'' açıklamasında bulundu.
'Kabusu olan o ses, o ses onu rahat bırakmıyor'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şöyle konuştu:
Adı hukuksuzluktan başka bir işle anılmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sadece bir aracıdır. Bir başsavcı, bir savcı, bir büyükşehir belediye başkanını, dünyanın çok bildiği şehrin belediye başkanını, Türkiye'nin gözbebeği, en büyük metropolün belediye başkanını haksızca iftiralarla, kumpaslarla aynı anda 5 dava açarak, Ekim'den bu güne 25 yıllık hapis cezası isteyerek. 35 yıl önce yüzlerce arkadaşıyla davet edilip geçiş yaptığı, 2 ders hariç, daha önce aldığı derslerden 10 tanesini yeniden aldığı, diplomasını aldığı üniversitenin 31 yıl sonra verdiği diplomasını vicdanı olan bir savcı, hukuku düşünen bir savcı, ülkeyi düşünen bir savcı yapabilir mi? Bunu kimin yaptığını biliyoruz. Bunu yaptıran geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor ve kendi sesini duyuyor; İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Kabusu olan o ses, o ses onu rahat bırakmıyor. Yeniden uykuya dalamıyor. Çünkü o sesi duyuyor. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Allah şahit hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile onunla karşı karşıya girdiği 4 seçimi kaybettiği için. Birinde hazımsızlıkla iptal ettirdiği, bir diğeri tekrar seçim ve geçen yıl 31 Mart'taki üçüncü seçimle 3 seferdir Ekrem İmamoğlu'nu, bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bunun için yargıda sözünden çıkmayacak gözü kara, gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anadolu'daki Trakya'daki kıymetli seçmenleri, MHP'nin kıymetli seçmenleri, düşünün, hatırlayın 12 yıl önce bu sefer yine başta aynı kişi. Ama bugün FETÖ terör örgütü dediği yapının savcılarına, hakimlerine, ordumuza kumpas kurdurarak ordu bana darbe yapacaktı yalanını uydurarak aynı böyle saldırılar yapıp, bu ülkenin genelkurmay başkanından terörist, kahraman askerlerinden terörist ya da bu ülkenin iyi yetişmiş subaylarından casus çıkartmadı mı? O gün önleri yapan savcılar şimdi ya Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi bir fare gibi kaçıp saklandılar ya da cezaevinde yatıyorlar. Apart değişti, talimatı alan değişti, talimat ve talimatı veren değişmedi. O gün o kötülüğü yaptıran da Recep Tayyip Erdoğan'dı, bugün bunu yaptıran da Recep Tayyip Erdoğan'dır.
'Saraçhane'nin mağduruydun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP lideri Özel ''Bu gece öfkelisiniz, kararlısınız ama buradan sesleniyorum ki, bu meydanın öfkesine bu meydanın inancına duruşuna, kararlılığına çok ihtiyacımız var. Ama bu meydanda olmayanların hatta bizimle aynı görüşte olmayanların vicdanına, ahlakına, insafına, sağduyusuna da çok ihtiyacımız var. Bundan 9 yıl önce Fetullahçı terör örgütü kalkıp da AK Partili seçmenlerin seçtiği yöneticilere, bütün meclise darbe girişiminde bulunduğunda milletimiz 'Ben milletim, egemenlik kayıtsız şartsız benimdir, seçtiğim kötüyse sandıkta ben değiştiririm, ama hiçbir tanka, hiçbir topa tüfeğe hiçbir kötü niyete seçtiklerimi teslim etmem" diyordu. Şimdi bu meydandakilerin milyonlarca İstanbullunun seçtiği Ekrem İmamoğlu'na tek suçlu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu bu milletin gönlünde yer ettiği için, gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır? Ey Erdoğan, Ey Recep Tayyip Erdoğan, burası Saraçhane, buradan 27 yıl önce seni uğurlayanlar bugün o günleri hatırlatıyorlar. Okuduğu bir şiirden dolayı yasaklı duruma düşen ve buradan bir arkadaşının muayenehanesine oradan da cezaevine yolcu edilen, 3 ay cezaevinde kalan 23 yıldır o mağduriyeti anlatan. Millet ona yapılan bu muameleye tepki verdi diye 23 yıldır bu ülkede pek çok göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan. O günün, Saraçhane'nin mağduruydun, bugün Saraçhane'nin zalimi olmaya utanmıyor musun?'' dedi.
'Burada iki büyük aile var'
Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı:
Burada iki büyük aile var. İki güçlü aile var. Bu ailelerden bir tanesi dünyanın en çalışkan, en cesur, en namuslu siyasetçisini yetiştirmiş İmamoğlu ailesidir. Diğer aile ise Sivas Kongresi'nde ilk kurultayını toplamış, Türkiye'nin başı sıkıştığında dimdik ayakta durmuş, ne depremler, seller, fırtınalar atlatmış, beli kırılmamış, bileği bükülmemiş CHP ailesidir. Genel başkanlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu aile İmamoğlu ailesinin emanetine de sizin emanetinize de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine de sonuna kadar sahip çıkacaktır. Siz var oldukça, siz çağrılınca koşup geldikçe, bu cesareti gösterdikçe bizi yenemeyecekler, Ekrem Başkan'ı yenemeyecekler, bileğimizi bükemeyecekler. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak. Size inanıyor, size güveniyoruz. Hep beraber şunu bir kez daha ifade edelim ki, Ekrem Başkan gözaltında iken bize uyku yok. Ekrem Başkan gözaltında iken bize durmak yok. Ekrem Başkan Vatan'da ise Vatan'dayız. Çağlayan'da ise Çağlayan'dayız. Yanı başındayız. Onun emaneti Saraçhane'dir. İstanbul onu Saraçhane'ye, Saraçhane'ye ona emanet etmiştir. Buradan ayrılmıyor, terk etmiyor, mücadeleyi ve sizin iradenizi sahipleniyoruz. Hepinizi dayanışma duygularımızla, kararlılıkla, inançla, cesaretle selamlıyorum. Sağolun, varolun. Buradayız, hep birlikteyiz, Ekrem Başkan'ı vermeyeceğiz.
'Pazar günü hep birlikte sokaklardayız'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sokağa çıkma konusundaki uyarısını dinlemeyen CHP lideri Özel ''Şimdi buradan, Ekrem Başkan'ın selamıyla ve CHP olarak, sadece CHP'lileri değil; bu diktatörlükten, bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan bıkan, işsizlikten bıkan, açlıktan bıkan, güvencesizlikten bıkan, gelecek kaygısından bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye; CHP'lileri bir sandıkta Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Ekrem Başkan'a, Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum. Pazar günü binler, on binler, milyonlar, on milyonlar hep birlikte sokaklardayız, sandıktayız, meydanlardayız. 86 milyonu itiraz etmeye, 86 milyonu ses yükseltmeye, 86 milyonu sesini duyurmaya, yanındakini ikna etmeye, uzaktakine sesini duyurmaya, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum'' dedi.