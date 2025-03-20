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Türkiye'nin 'mutluluk karnesi' zayıf: En mutlu ve en mutsuz ülkeler açıklandı
Türkiye'nin 'mutluluk karnesi' zayıf: En mutlu ve en mutsuz ülkeler açıklandı
Sputnik Türkiye
2025 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Listenin ilk sırasında yine bir İskandinav ülkesi yer alırken, ABD sıralamada düşüş yaşadı. Türkiye, 2024 verilerine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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dünya'nın en mutlu ülkeleri
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, Gallup tarafından ortaklaşa hazırlanan '2025 Dünya Mutluluk Raporu' verileri açıklandı. İnsanların 'yaşam memnuniyetlerine' dayanarak hazırlanan rapora göre Finlandiya, üst üste 8. kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçildi. Finlandiya'yı, Danimarka, İzlanda, İsveç takip etti.Bu yılki raporda dikkat çeken bir unsur ABD'nin sıralamadaki düşüşü oldu. 2012'de 11. sırada yer alan ABD, 2024 yılında 23. sırada, 2025 yılında ise 24. sıraya geriledi. Uzmanlar, ülkede artan yalnızlık ve sosyal bağların zayıflamasının bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor.Raporda Türkiye'nin sıralaması değiştiRaporda Türkiye’nin durumu da dikkat çekti. Geçen sene 98. sırada yer almıştı, 2025 verilerine göre ise Türkiye’nin sıralamadaki yeri yeniden değişti ancak ilk 100’ün dışında kalmaya devam etti. 2025 yılı raporunda Türkiye, 94. sırada yerini aldı.Mutlu olmak için kritik faktörler: Güven ve sosyal bağRapor, maddi zenginliğin ötesinde toplumsal güven ve sosyal bağların mutluluk üzerindeki etkisini vurguluyor. Araştırmalara göre, kasıtlı olarak kaybedilen cüzdanların iade edilme oranı gibi sosyal güven göstergeleri, ülkelerin mutluluk seviyeleriyle doğrudan ilişkili. Öte yandan, listenin sonunda yer alan Afganistan, bu yıl da dünyanın en mutsuz ülkesi olarak belirlendi. Özellikle kadınların yaşam koşulları ve sosyal kısıtlamalar, ülkedeki mutsuzluğun başlıca sebepleri arasında gösterildi.Dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi2025 Dünya Mutluluk Raporuna göre en mutlu 10 ülke aşağıdaki gibi sıralandı:Listenin en altında Afganistan'ı Sierra Leone, Lübnan, Malavi, Zimbabve, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Komorlar ve Lesotho takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turkiyenin-en-zenginleri-siralamasi-degisti-kimler-siralamada-yukseldi-kimler-alt-siralara-indi--1094471383.html
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dünyanın en mutlu ülkeleri, 2025 dünya mutluluk raporu, en mutlu ülke hangisi, türkiye kaçıncı sırada, abd mutluluk sıralaması, finlandiya mutluluk, en mutsuz ülke, bm mutluluk raporu
dünyanın en mutlu ülkeleri, 2025 dünya mutluluk raporu, en mutlu ülke hangisi, türkiye kaçıncı sırada, abd mutluluk sıralaması, finlandiya mutluluk, en mutsuz ülke, bm mutluluk raporu

Türkiye'nin 'mutluluk karnesi' zayıf: En mutlu ve en mutsuz ülkeler açıklandı

10:52 20.03.2025
© Sputnik / Mikhail FomichevFinlandiya
Finlandiya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Sputnik / Mikhail Fomichev
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2025 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Listenin ilk sırasında yine bir İskandinav ülkesi yer alırken, ABD sıralamada düşüş yaşadı. Türkiye, 2024 verilerine göre 98. sırada yer alıyordu. Peki bu sene Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, Gallup tarafından ortaklaşa hazırlanan '2025 Dünya Mutluluk Raporu' verileri açıklandı. İnsanların 'yaşam memnuniyetlerine' dayanarak hazırlanan rapora göre Finlandiya, üst üste 8. kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçildi. Finlandiya'yı, Danimarka, İzlanda, İsveç takip etti.
Bu yılki raporda dikkat çeken bir unsur ABD'nin sıralamadaki düşüşü oldu. 2012'de 11. sırada yer alan ABD, 2024 yılında 23. sırada, 2025 yılında ise 24. sıraya geriledi. Uzmanlar, ülkede artan yalnızlık ve sosyal bağların zayıflamasının bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor.

Raporda Türkiye'nin sıralaması değişti

Raporda Türkiye’nin durumu da dikkat çekti. Geçen sene 98. sırada yer almıştı, 2025 verilerine göre ise Türkiye’nin sıralamadaki yeri yeniden değişti ancak ilk 100’ün dışında kalmaya devam etti. 2025 yılı raporunda Türkiye, 94. sırada yerini aldı.

Mutlu olmak için kritik faktörler: Güven ve sosyal bağ

Rapor, maddi zenginliğin ötesinde toplumsal güven ve sosyal bağların mutluluk üzerindeki etkisini vurguluyor. Araştırmalara göre, kasıtlı olarak kaybedilen cüzdanların iade edilme oranı gibi sosyal güven göstergeleri, ülkelerin mutluluk seviyeleriyle doğrudan ilişkili.
Öte yandan, listenin sonunda yer alan Afganistan, bu yıl da dünyanın en mutsuz ülkesi olarak belirlendi. Özellikle kadınların yaşam koşulları ve sosyal kısıtlamalar, ülkedeki mutsuzluğun başlıca sebepleri arasında gösterildi.

Dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi

2025 Dünya Mutluluk Raporuna göre en mutlu 10 ülke aşağıdaki gibi sıralandı:
1.
Finlandiya
2.
Danimarka
3.
İzlanda
4.
İsveç
5.
Hollanda
6.
Kosta Rika
7.
Norveç
8.
İsrail
9.
Lüksemburg
10.
Meksika
Listenin en altında Afganistan'ı Sierra Leone, Lübnan, Malavi, Zimbabve, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Komorlar ve Lesotho takip etti.
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