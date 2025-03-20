https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/turkiyenin-mutluluk-karnesi-zayif-en-mutlu-ve-en-mutsuz-ulkeler-aciklandi-1094683844.html

Türkiye'nin 'mutluluk karnesi' zayıf: En mutlu ve en mutsuz ülkeler açıklandı

Türkiye'nin 'mutluluk karnesi' zayıf: En mutlu ve en mutsuz ülkeler açıklandı

Sputnik Türkiye

2025 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Listenin ilk sırasında yine bir İskandinav ülkesi yer alırken, ABD sıralamada düşüş yaşadı. Türkiye, 2024 verilerine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T10:52+0300

2025-03-20T10:52+0300

2025-03-20T10:52+0300

dünya

türkiye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

oxford üniversitesi

gallup

i̇skandinav

finlandiya

dünya'nın en mutlu ülkeleri

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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, Gallup tarafından ortaklaşa hazırlanan '2025 Dünya Mutluluk Raporu' verileri açıklandı. İnsanların 'yaşam memnuniyetlerine' dayanarak hazırlanan rapora göre Finlandiya, üst üste 8. kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçildi. Finlandiya'yı, Danimarka, İzlanda, İsveç takip etti.Bu yılki raporda dikkat çeken bir unsur ABD'nin sıralamadaki düşüşü oldu. 2012'de 11. sırada yer alan ABD, 2024 yılında 23. sırada, 2025 yılında ise 24. sıraya geriledi. Uzmanlar, ülkede artan yalnızlık ve sosyal bağların zayıflamasının bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor.Raporda Türkiye'nin sıralaması değiştiRaporda Türkiye’nin durumu da dikkat çekti. Geçen sene 98. sırada yer almıştı, 2025 verilerine göre ise Türkiye’nin sıralamadaki yeri yeniden değişti ancak ilk 100’ün dışında kalmaya devam etti. 2025 yılı raporunda Türkiye, 94. sırada yerini aldı.Mutlu olmak için kritik faktörler: Güven ve sosyal bağRapor, maddi zenginliğin ötesinde toplumsal güven ve sosyal bağların mutluluk üzerindeki etkisini vurguluyor. Araştırmalara göre, kasıtlı olarak kaybedilen cüzdanların iade edilme oranı gibi sosyal güven göstergeleri, ülkelerin mutluluk seviyeleriyle doğrudan ilişkili. Öte yandan, listenin sonunda yer alan Afganistan, bu yıl da dünyanın en mutsuz ülkesi olarak belirlendi. Özellikle kadınların yaşam koşulları ve sosyal kısıtlamalar, ülkedeki mutsuzluğun başlıca sebepleri arasında gösterildi.Dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi2025 Dünya Mutluluk Raporuna göre en mutlu 10 ülke aşağıdaki gibi sıralandı:Listenin en altında Afganistan'ı Sierra Leone, Lübnan, Malavi, Zimbabve, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Komorlar ve Lesotho takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turkiyenin-en-zenginleri-siralamasi-degisti-kimler-siralamada-yukseldi-kimler-alt-siralara-indi--1094471383.html

i̇skandinav

finlandiya

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