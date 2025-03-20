https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/televizyona-uzun-yillar-ara-veren-cagatay-ulusay-ekranlara-dondu-esref-ruyanin-yayin-saatleri-ne-1094686963.html
Televizyona uzun yıllar ara veren Çağatay Ulusay ekranlara döndü: Eşref Rüya'nın yayın saatleri ne zaman?
Televizyona uzun yıllar ara veren Çağatay Ulusay ekranlara döndü: Eşref Rüya'nın yayın saatleri ne zaman?
Sputnik Türkiye
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yeni dizisi Eşref Rüya, geniş oyuncu kadrosuyla dün akşam Kanal D'de ilk bölümüyle ekranlara geldi.
2025-03-20T12:46+0300
2025-03-20T12:46+0300
2025-03-20T12:46+0300
yaşam
çağatay ulusoy
demet özdemir
macit koper
kanal d
ebrar karabakan
ceren benderlioğlu
ahmet rıfat şungar
eşref rüya
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Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi Eşref Rüya 1. bölümüyle dün akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. 2016’dan bu yana televizyon ekranlarında görünmeyen ve TV dizilerine ara veren Çağatay Ulusoy, daha çok filmlere ve dijital yayın platformlarında çalışmalarıyla gündeme gelmişti. 34 yaşındaki Ulusoy, televizyon ekranlarına başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle döndü.Macit Koper, Eşref Rüya’nın oyuncu kadrosundaBaşrollerde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un olduğu Eşref Rüya dizisinin oyuncuları arasında Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve usta oyuncu Macit Koper yer alıyor.Eşref Rüya’nın konusu çok konuşuluyorUluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral ikilisi üstlenmiş. İlk bölümü dün akşam yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Eşref adlı bir genç çocukken uzaktan aşık olduğu Rüya adlı kızı yıllarca aramaktadır, ancak bu arayış sırasında güçlü bir mafya üyesine dönüşür. Bu süre içinde Nisan adlı bir müzisyen Eşref’in hayatına girer ve Eşref, Nisan’a aşık olur. Eşref, aşk, ihanet ve güç mücadelesi üçgeninde sıkışıcak ve kendini büyük bir hesaplaşmanın içinde bulacak. Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında her Çarşamba günü saat 20.00’de izlenebilir.
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çağatay ulusoy, demet özdemir, macit koper, kanal d, ebrar karabakan, ceren benderlioğlu, ahmet rıfat şungar, eşref rüya
çağatay ulusoy, demet özdemir, macit koper, kanal d, ebrar karabakan, ceren benderlioğlu, ahmet rıfat şungar, eşref rüya
Televizyona uzun yıllar ara veren Çağatay Ulusay ekranlara döndü: Eşref Rüya'nın yayın saatleri ne zaman?
Uzun bir süre televizyon yapımlarına ara veren Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ile birlikte rol aldığı ‘Eşref Rüya’ adlı diziyle ekranlara dönüş yaptı. Dizinin ilk bölümü dün akşam saat 20.00’de seyirciyle buluştu.
Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi Eşref Rüya 1. bölümüyle dün akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. 2016’dan bu yana televizyon ekranlarında görünmeyen ve TV dizilerine ara veren Çağatay Ulusoy, daha çok filmlere ve dijital yayın platformlarında çalışmalarıyla gündeme gelmişti. 34 yaşındaki Ulusoy, televizyon ekranlarına başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle döndü.
Macit Koper, Eşref Rüya’nın oyuncu kadrosunda
Başrollerde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un olduğu Eşref Rüya dizisinin oyuncuları arasında Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve usta oyuncu Macit Koper yer alıyor.
Eşref Rüya’nın konusu çok konuşuluyor
Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral ikilisi üstlenmiş. İlk bölümü dün akşam yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Eşref adlı bir genç çocukken uzaktan aşık olduğu Rüya adlı kızı yıllarca aramaktadır, ancak bu arayış sırasında güçlü bir mafya üyesine dönüşür.
Bu süre içinde Nisan adlı bir müzisyen Eşref’in hayatına girer ve Eşref, Nisan’a aşık olur. Eşref, aşk, ihanet ve güç mücadelesi üçgeninde sıkışıcak ve kendini büyük bir hesaplaşmanın içinde bulacak. Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında her Çarşamba günü saat 20.00’de izlenebilir.