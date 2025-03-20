https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sertab-erener-kendi-sarkilarini-sosyal-medyasinda-paylasti-dava-acildi-icerikleri-kaldir-talebi-1094682780.html

Sertab Erener kendi şarkılarını sosyal medyasında paylaştı, dava açıldı: 'İçerikleri kaldır' talebi

Sertab Erener kendi şarkılarını sosyal medyasında paylaştı, dava açıldı: 'İçerikleri kaldır' talebi

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Sertab Erener, sosyal medya hesabında kendi şarkılarını paylaştı. Erener'in şarkılarının telif haklarını aldığını belirten şirket, içeriklerin... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T10:56+0300

2025-03-20T10:56+0300

2025-03-20T10:56+0300

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telif hakkı

telif hakkı davası

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Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener unutulmaz bir performansa imza atmıştı. 60 yaşındaki şarkıcı, kendi şarkılarını izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.Sertab Erener kendi şarkısını paylaştıSabah'ın haberine göre, bir müzik yapım şirketi tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda, "Lal" ve "Sakin Ol" isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin telif haklarının kendilerine ait olduğu belirtildi.'Şarkıları kaldır' talebiMüzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti.Erener'in şarkıları sayfasından kaldırması ve bir daha koymaması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/unlu-sarkici-mert-demirin-antidepresan-sarkisina-calinti-raporu-1094209123.html

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sertab erener, türkiye, telif, telif hakkı, telif hakkı davası