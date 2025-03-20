https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sertab-erener-kendi-sarkilarini-sosyal-medyasinda-paylasti-dava-acildi-icerikleri-kaldir-talebi-1094682780.html
Sertab Erener kendi şarkılarını sosyal medyasında paylaştı, dava açıldı: 'İçerikleri kaldır' talebi
Sertab Erener kendi şarkılarını sosyal medyasında paylaştı, dava açıldı: 'İçerikleri kaldır' talebi
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Sertab Erener, sosyal medya hesabında kendi şarkılarını paylaştı. Erener'in şarkılarının telif haklarını aldığını belirten şirket, içeriklerin... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T10:56+0300
2025-03-20T10:56+0300
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telif hakkı
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Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener unutulmaz bir performansa imza atmıştı. 60 yaşındaki şarkıcı, kendi şarkılarını izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.Sertab Erener kendi şarkısını paylaştıSabah'ın haberine göre, bir müzik yapım şirketi tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda, "Lal" ve "Sakin Ol" isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin telif haklarının kendilerine ait olduğu belirtildi.'Şarkıları kaldır' talebiMüzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti.Erener'in şarkıları sayfasından kaldırması ve bir daha koymaması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/unlu-sarkici-mert-demirin-antidepresan-sarkisina-calinti-raporu-1094209123.html
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sertab erener, türkiye, telif, telif hakkı, telif hakkı davası
sertab erener, türkiye, telif, telif hakkı, telif hakkı davası
Sertab Erener kendi şarkılarını sosyal medyasında paylaştı, dava açıldı: 'İçerikleri kaldır' talebi
Ünlü sanatçı Sertab Erener, sosyal medya hesabında kendi şarkılarını paylaştı. Erener'in şarkılarının telif haklarını aldığını belirten şirket, içeriklerin kaldırılmasını talep etti.
Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener unutulmaz bir performansa imza atmıştı. 60 yaşındaki şarkıcı, kendi şarkılarını izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.
Sertab Erener kendi şarkısını paylaştı
Sabah'ın haberine göre, bir müzik yapım şirketi tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda, "Lal" ve "Sakin Ol" isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin telif haklarının kendilerine ait olduğu belirtildi.
'Şarkıları kaldır' talebi
Müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti.
Erener'in şarkıları sayfasından kaldırması ve bir daha koymaması talep edildi.