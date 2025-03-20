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TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti: 'Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır'
TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti: 'Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır'
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltildiği duyuruldu. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T17:51+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ara Toplantı kararı yayımlandı.Verilen kararda, "Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42.5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur" denildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/merkez-bankasindan-doviz-karari-tl-uzlasmali-vadeli-doviz-satis-islemi-yapacak-1094682982.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para politikası, para politikası kurulu
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para politikası, para politikası kurulu

TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti: 'Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır'

17:51 20.03.2025
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltildiği duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ara Toplantı kararı yayımlandı.
Verilen kararda, "Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42.5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur" denildi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42.5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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