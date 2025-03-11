https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/panathinaikos-kadin-basketbol-takiminin-teknik-direktoru-selen-erdem-oldu-disi-fatih-terim-olarak-1094385144.html

Panathinaikos kadın basketbol takımının teknik direktörü Selen Erdem oldu: Dişi 'Fatih Terim' olarak tanınıyor

Panathinaikos kadın basketbol takımının teknik direktörü Selen Erdem oldu: Dişi 'Fatih Terim' olarak tanınıyor

Sputnik Türkiye

Sahadaki hareket ve tavırlarıyla basketbolun Fatih Terim'i olarak anılan Selen Erdem, Panathinaikos kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirildi. 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T11:57+0300

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spor

panathinaikos

selen erdem

ergin ataman

fatih terim

antalya

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Takımıyla birlikte çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, şık kıyafeti ve ünlü antrenör Fatih Terim'i andıran hareketleri nedeniyle 'dişi Fatih Terim' olarak tanınan Selen Erdem, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirildi. Erdem, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardından Yunan ekibindeki ikinci Türk oldu.Kadın basketbol takımında ilk Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi. Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." dedi.Erdem daha önce Basketbol Süper Lig ekibi Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, 01 Adana ve Yunanistan ekibi PAS Gianmina WBC takımlarında hocalık yapmıştı.

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panathinaikos, selen erdem, ergin ataman, fatih terim, antalya