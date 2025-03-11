https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/panathinaikos-kadin-basketbol-takiminin-teknik-direktoru-selen-erdem-oldu-disi-fatih-terim-olarak-1094385144.html
Panathinaikos kadın basketbol takımının teknik direktörü Selen Erdem oldu: Dişi 'Fatih Terim' olarak tanınıyor
Panathinaikos kadın basketbol takımının teknik direktörü Selen Erdem oldu: Dişi 'Fatih Terim' olarak tanınıyor
Sputnik Türkiye
Sahadaki hareket ve tavırlarıyla basketbolun Fatih Terim'i olarak anılan Selen Erdem, Panathinaikos kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirildi. 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T11:57+0300
2025-03-11T11:57+0300
2025-03-11T11:57+0300
spor
panathinaikos
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ergin ataman
fatih terim
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Takımıyla birlikte çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, şık kıyafeti ve ünlü antrenör Fatih Terim'i andıran hareketleri nedeniyle 'dişi Fatih Terim' olarak tanınan Selen Erdem, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirildi. Erdem, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardından Yunan ekibindeki ikinci Türk oldu.Kadın basketbol takımında ilk Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi. Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." dedi.Erdem daha önce Basketbol Süper Lig ekibi Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, 01 Adana ve Yunanistan ekibi PAS Gianmina WBC takımlarında hocalık yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/tbf-baskani-turkoglu-fenerbahceyi-uyardi-yonetim-olarak-yaptirim-uygulamaktan-cekinmeyecegiz-1093771416.html
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panathinaikos, selen erdem, ergin ataman, fatih terim, antalya
panathinaikos, selen erdem, ergin ataman, fatih terim, antalya
Panathinaikos kadın basketbol takımının teknik direktörü Selen Erdem oldu: Dişi 'Fatih Terim' olarak tanınıyor
Sahadaki hareket ve tavırlarıyla basketbolun Fatih Terim'i olarak anılan Selen Erdem, Panathinaikos kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirildi.
Takımıyla birlikte çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, şık kıyafeti ve ünlü antrenör Fatih Terim'i andıran hareketleri nedeniyle 'dişi Fatih Terim' olarak tanınan Selen Erdem, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirildi. Erdem, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardından Yunan ekibindeki ikinci Türk oldu.
Kadın basketbol takımında ilk
Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi. Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." dedi.
Erdem daha önce Basketbol Süper Lig ekibi Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, 01 Adana ve Yunanistan ekibi PAS Gianmina WBC takımlarında hocalık yapmıştı.
Biraz gergin ve asabi tavrım var
Erdem, takımlarının başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor. Fatih Terim'e benzetilmesi hakkında konuşan Erdem, "Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde." ifadelerini kullanmıştı.