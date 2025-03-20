https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/samsunda-2-ton-etil-alkol-ele-gecirildi-1094701781.html
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T16:52+0300
2025-03-20T16:52+0300
2025-03-20T16:52+0300
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Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen kamyonu durdurdu.Araçta arama yapan ekipler, 2 ton etil alkol ele geçirdi.Operasyonda, yasa dışı alkol satışı yaptıkları tespit edilen M.K. (27) ile S.C.Ç. (30) gözaltına alındı.Şüphelilerin, 6 Şubat'ta İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda da 1 ton etil alkolle yakalandıkları, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/sahte-alkol-kaynakli-olumler-artiyor-metil-alkolun-zararlarineler-1093471600.html
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samsun, etil alkol, alkol
samsun, etil alkol, alkol
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen kamyonu durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 2 ton etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda, yasa dışı alkol satışı yaptıkları tespit edilen M.K. (27) ile S.C.Ç. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 6 Şubat'ta İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda da 1 ton etil alkolle yakalandıkları, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.