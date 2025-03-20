Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

Türkiye
Gözaltındaki Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İran arasında jeopolitik rekabet var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/samsunda-2-ton-etil-alkol-ele-gecirildi-1094701781.html
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T16:52+0300
2025-03-20T16:52+0300
türki̇ye
samsun
etil alkol
alkol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089682326_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_457ee758ab2963d0d7d4ccdd237c92d1.jpg
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen kamyonu durdurdu.Araçta arama yapan ekipler, 2 ton etil alkol ele geçirdi.Operasyonda, yasa dışı alkol satışı yaptıkları tespit edilen M.K. (27) ile S.C.Ç. (30) gözaltına alındı.Şüphelilerin, 6 Şubat'ta İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda da 1 ton etil alkolle yakalandıkları, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/sahte-alkol-kaynakli-olumler-artiyor-metil-alkolun-zararlarineler-1093471600.html
türki̇ye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089682326_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b8c76bbda3de5bdce62725e5fe8d2f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samsun, etil alkol, alkol
samsun, etil alkol, alkol

Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

16:52 20.03.2025
© Antalya İl Jandarma Komutanlığıkaçak içki
kaçak içki - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Antalya İl Jandarma Komutanlığı
Abone ol
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen kamyonu durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 2 ton etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda, yasa dışı alkol satışı yaptıkları tespit edilen M.K. (27) ile S.C.Ç. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 6 Şubat'ta İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda da 1 ton etil alkolle yakalandıkları, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
SAĞLIK
Sahte alkol kaynaklı ölümler artıyor: Metil alkolün zararları neler?
7 Şubat, 16:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала