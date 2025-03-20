https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/rtukten-cok-sayida-kanala-imamoglu-cezasi--1094696904.html
RTÜK'ten çok sayıda kanala 'İmamoğlu cezası': Para cezası ve program durdurmalar var
RTÜK'ten çok sayıda kanala 'İmamoğlu cezası': Para cezası ve program durdurmalar var
Sputnik Türkiye
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Ekrem İmamoğlu yayınları nedeniyle NOW TV’ye yüzde 3 idari para cezası, TELE1’e yüzde 3 , Halk TV’ye yüzde 3 , 3 kez de program... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T15:15+0300
2025-03-20T15:15+0300
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yayınları dikkatle takip ettiklerini duyurarak medyaya uyarıda bulunmasının ardından kurum bazı kanallara idari para cezası ve program durdurma cezaları verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında göz altı kararı süreciyle ilgili olarak CHP RTÜK üyesi, NOW TV, Halk TV ve SÖZCÜ TV'ye program durdurma ve para cezaları verildiğini duyurdu. Taşçı "Now TV’ye yüzde 3, Tele 1 yüzde 3, Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası 3 kez de program durdurma, SÖZCÜ’ye Özlem Gürses programına yüzde 3 idari para cezası 3 kez de program durdurma cezası verildi" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/rtuk-baskani-sahin-yapilan-yayinlar-surekli-olarak-incelenmektedir-1094664490.html
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halk tv, televizyon, ceza
RTÜK'ten çok sayıda kanala 'İmamoğlu cezası': Para cezası ve program durdurmalar var
15:15 20.03.2025 (güncellendi: 15:29 20.03.2025)
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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Ekrem İmamoğlu yayınları nedeniyle NOW TV’ye yüzde 3 idari para cezası, TELE1’e yüzde 3 , Halk TV’ye yüzde 3 , 3 kez de program durdurma, SÖZCÜ TV'deki Özlem Gürses programına yüzde 3, idari para cezası 3 kez de program durdurma cezası verildiğini duyurdu. RTÜK Başkanı Şahin, yayınları dikkatle takip ettiklerini duyurmuştu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yayınları dikkatle takip ettiklerini duyurarak medyaya uyarıda bulunmasının ardından kurum bazı kanallara idari para cezası ve program durdurma cezaları verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında göz altı kararı süreciyle ilgili olarak CHP RTÜK üyesi, NOW TV, Halk TV ve SÖZCÜ TV'ye program durdurma ve para cezaları verildiğini duyurdu.
Taşçı "Now TV’ye yüzde 3, Tele 1 yüzde 3, Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası 3 kez de program durdurma, SÖZCÜ’ye Özlem Gürses programına yüzde 3 idari para cezası 3 kez de program durdurma cezası verildi" açıklamasında bulundu.