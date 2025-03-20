https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/rtukten-cok-sayida-kanala-imamoglu-cezasi--1094696904.html

RTÜK'ten çok sayıda kanala 'İmamoğlu cezası': Para cezası ve program durdurmalar var

RTÜK'ten çok sayıda kanala 'İmamoğlu cezası': Para cezası ve program durdurmalar var

Sputnik Türkiye

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Ekrem İmamoğlu yayınları nedeniyle NOW TV’ye yüzde 3 idari para cezası, TELE1’e yüzde 3 , Halk TV’ye yüzde 3 , 3 kez de program... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T15:15+0300

2025-03-20T15:15+0300

2025-03-20T15:29+0300

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yayınları dikkatle takip ettiklerini duyurarak medyaya uyarıda bulunmasının ardından kurum bazı kanallara idari para cezası ve program durdurma cezaları verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında göz altı kararı süreciyle ilgili olarak CHP RTÜK üyesi, NOW TV, Halk TV ve SÖZCÜ TV'ye program durdurma ve para cezaları verildiğini duyurdu. Taşçı "Now TV’ye yüzde 3, Tele 1 yüzde 3, Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası 3 kez de program durdurma, SÖZCÜ’ye Özlem Gürses programına yüzde 3 idari para cezası 3 kez de program durdurma cezası verildi" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/rtuk-baskani-sahin-yapilan-yayinlar-surekli-olarak-incelenmektedir-1094664490.html

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