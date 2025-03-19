RTÜK Başkanı Şahin: Yapılan yayınlar sürekli olarak incelenmektedir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Norveç, anlaşmaya göre Svalbard Adaları’nı silahlandıramaz’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuraklık tehdidi üreticiyi korkutuyor
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
AB Gümrük Birliği Anlaşması ekonomide Türkiye’ye ‘eksi’ yazıyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin ederek tüm ordu tarafından saygı duyulan kişi Mustafa Kemal'dir'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in futbolcu değerleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir: İsrail’in saldırganlığı ABD onaylı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu bir anda ateşkesi bozup bebek öldürmeye kaldığı yerden devam etmeye başladı’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
18 MART ZAFERİ
Kanla yazılan kahramanlık destanı: Çanakkale
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Tümgeneral Yavuz: 'Mustafa Kemal, Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin etti'
19:15
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Demir: Trump huzur istiyorsa İsrail'i durdurmalı
19:50
6 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
'Bu da mı gol değil?' repliği hafızalara kazınmıştı
20:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/rtuk-baskani-sahin-yapilan-yayinlar-surekli-olarak-incelenmektedir-1094664490.html
RTÜK Başkanı Şahin: Yapılan yayınlar sürekli olarak incelenmektedir
RTÜK Başkanı Şahin: Yapılan yayınlar sürekli olarak incelenmektedir
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medyaya yönelik bir uyarıda bulundu. Şahin, soruşturmaların hukuk... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T18:41+0300
2025-03-19T18:41+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
ebubekir şahin
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
rtük
yayın
yayın hakkı
canlı yayın
genel yayın yönetmeni
canlı yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/19/1066152609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_316d3d2be60f67659a0f6b4c00f77e90.jpg
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından medya yayınlarının incelendiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde kamu yararını ve toplum huzurunun gözetmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer resmi kaynaklardan gelen bilgilerin dikkate alınmasının hukukun üstünlüğü gereği olduğu belirtildi. 'Kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi'Yasal mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara en üst sınırdan yaptırım uygulanacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-imamoglu-moralim-gayet-iyi-1094663280.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/19/1066152609_115:0:763:486_1920x0_80_0_0_86b1166014d617e3bbc6486be195fc4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, ebubekir şahin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rtük, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, genel yayın yönetmeni, canlı yayın, yayın yasağı
ekrem i̇mamoğlu, ebubekir şahin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rtük, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, genel yayın yönetmeni, canlı yayın, yayın yasağı

RTÜK Başkanı Şahin: Yapılan yayınlar sürekli olarak incelenmektedir

18:41 19.03.2025
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA
Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medyaya yönelik bir uyarıda bulundu. Şahin, soruşturmaların hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, yapılan yayınların RTÜK uzmanları tarafından sürekli incelendiğini ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından medya yayınlarının incelendiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde kamu yararını ve toplum huzurunun gözetmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer resmi kaynaklardan gelen bilgilerin dikkate alınmasının hukukun üstünlüğü gereği olduğu belirtildi.

'Kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi'

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara en üst sınırdan yaptırım uygulanacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru! Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
POLİTİKA
İBB Başkanı İmamoğlu: Moralim gayet iyi
17:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала