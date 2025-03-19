https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/rtuk-baskani-sahin-yapilan-yayinlar-surekli-olarak-incelenmektedir-1094664490.html
RTÜK Başkanı Şahin: Yapılan yayınlar sürekli olarak incelenmektedir
RTÜK Başkanı Şahin: Yapılan yayınlar sürekli olarak incelenmektedir
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medyaya yönelik bir uyarıda bulundu. Şahin, soruşturmaların hukuk... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T18:41+0300
2025-03-19T18:41+0300
2025-03-19T18:41+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
ebubekir şahin
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
rtük
yayın
yayın hakkı
canlı yayın
genel yayın yönetmeni
canlı yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/19/1066152609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_316d3d2be60f67659a0f6b4c00f77e90.jpg
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından medya yayınlarının incelendiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde kamu yararını ve toplum huzurunun gözetmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer resmi kaynaklardan gelen bilgilerin dikkate alınmasının hukukun üstünlüğü gereği olduğu belirtildi. 'Kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi'Yasal mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara en üst sınırdan yaptırım uygulanacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-imamoglu-moralim-gayet-iyi-1094663280.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/19/1066152609_115:0:763:486_1920x0_80_0_0_86b1166014d617e3bbc6486be195fc4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, ebubekir şahin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rtük, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, genel yayın yönetmeni, canlı yayın, yayın yasağı
ekrem i̇mamoğlu, ebubekir şahin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rtük, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, genel yayın yönetmeni, canlı yayın, yayın yasağı
RTÜK Başkanı Şahin: Yapılan yayınlar sürekli olarak incelenmektedir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medyaya yönelik bir uyarıda bulundu. Şahin, soruşturmaların hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, yapılan yayınların RTÜK uzmanları tarafından sürekli incelendiğini ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından medya yayınlarının incelendiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde kamu yararını ve toplum huzurunun gözetmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer resmi kaynaklardan gelen bilgilerin dikkate alınmasının hukukun üstünlüğü gereği olduğu belirtildi.
'Kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi'
Yasal mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara en üst sınırdan yaptırım uygulanacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru! Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.