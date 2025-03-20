https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/omer-celik-dosyanin-icerigi-hakkinda--bilgimiz-yok-1094692573.html

AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: 'Dosyanın içeriği hakkında bilgimiz yok'

AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: 'Dosyanın içeriği hakkında bilgimiz yok'

Sputnik Türkiye

Özgür Özel'in adayın ilanıyla CHP delegelerine 'sivil darbe' yaptığını vurgulayan Çelik "Özgür Özel çıktı adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Özgür Özel'in konuşması CHP'nin ve delegelerin iradesine sivil darbedir" ded

2025-03-20T14:14+0300

2025-03-20T14:14+0300

2025-03-20T14:36+0300

poli̇ti̇ka

ömer çelik

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ak parti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik iddialarla ilgili değerlendirme yaptı. Çelik "Evrensel prensiptir, masumiyet karinesi esastır" diyerek 'siyasetçinin yapması gerekenin yargı sürecini izlemek' olduğunun altını çizdi. AK Parti Sözcüsü Çelik "Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz" dedi. 'Özgür Özel'in konuşması sivil darbedir'Özgür Özel'in adayın ilanıyla CHP delegelerine 'sivil darbe' yaptığını vurgulayan Çelik "Özgür Özel çıktı adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Özgür Özel'in konuşması CHP'nin ve delegelerin iradesine sivil darbedir" dedi. Çelik konuşmasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada halkı sokaklara çağıran ifadeler kullanmıştı. Ancak aynı gün erken saatlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasilere 'halkı sokağa çağıran ifadelerden kaçınmaları' konusunda uyarıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bakan-tunc-sokak-cagrisi-konusunda-uyarmisti-chp-lideri-ozel-halki-sokaga-cagirdi-1094668836.html

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