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AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: 'Dosyanın içeriği hakkında bilgimiz yok'
AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: 'Dosyanın içeriği hakkında bilgimiz yok'
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Özgür Özel'in adayın ilanıyla CHP delegelerine 'sivil darbe' yaptığını vurgulayan Çelik "Özgür Özel çıktı adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Özgür Özel'in konuşması CHP'nin ve delegelerin iradesine sivil darbedir" ded
2025-03-20T14:14+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik iddialarla ilgili değerlendirme yaptı. Çelik "Evrensel prensiptir, masumiyet karinesi esastır" diyerek 'siyasetçinin yapması gerekenin yargı sürecini izlemek' olduğunun altını çizdi. AK Parti Sözcüsü Çelik "Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz" dedi. 'Özgür Özel'in konuşması sivil darbedir'Özgür Özel'in adayın ilanıyla CHP delegelerine 'sivil darbe' yaptığını vurgulayan Çelik "Özgür Özel çıktı adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Özgür Özel'in konuşması CHP'nin ve delegelerin iradesine sivil darbedir" dedi. Çelik konuşmasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada halkı sokaklara çağıran ifadeler kullanmıştı. Ancak aynı gün erken saatlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasilere 'halkı sokağa çağıran ifadelerden kaçınmaları' konusunda uyarıda bulunmuştu.
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ekrem imamoğlu son dakika, özgür özel açıklama, özgür özel saraçhane
ekrem imamoğlu son dakika, özgür özel açıklama, özgür özel saraçhane

AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: 'Dosyanın içeriği hakkında bilgimiz yok'

14:14 20.03.2025 (güncellendi: 14:36 20.03.2025)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili "Dosya hakkında bilgimiz yok" dedi. Çelik, Özgür Özel'in konuşmasını ise "sivil darbe" olarak niteledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik iddialarla ilgili değerlendirme yaptı. Çelik "Evrensel prensiptir, masumiyet karinesi esastır" diyerek 'siyasetçinin yapması gerekenin yargı sürecini izlemek' olduğunun altını çizdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik "Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

'Özgür Özel'in konuşması sivil darbedir'

Özgür Özel'in adayın ilanıyla CHP delegelerine 'sivil darbe' yaptığını vurgulayan Çelik "Özgür Özel çıktı adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Özgür Özel'in konuşması CHP'nin ve delegelerin iradesine sivil darbedir" dedi. Çelik konuşmasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:
"Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmek için CHP'ye karşı dava açarak Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmiştir."
Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada halkı sokaklara çağıran ifadeler kullanmıştı. Ancak aynı gün erken saatlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasilere 'halkı sokağa çağıran ifadelerden kaçınmaları' konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ozgur Ozel Sarachane - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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Bakan Tunç sokak çağrısı konusunda uyarmıştı: CHP lideri Özel halkı sokağa çağırdı
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