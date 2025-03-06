https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/genelkurmay-baskani-msb-bakani-ve-komutanlardan-ozgur-ozele-tazminat-davasi-1094247994.html
Genelkurmay Başkanı, MSB Bakanı ve komutanlardan Özgür Özel'e tazminat davası
Genelkurmay Başkanı, MSB Bakanı ve komutanlardan Özgür Özel'e tazminat davası
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T12:21+0300
2025-03-06T12:21+0300
2025-03-06T12:25+0300
türki̇ye
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dava
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/msb-kaynaklari-pkk-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-1094247871.html
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milli savunma bakanlığı (msb), dava, özgür özel
milli savunma bakanlığı (msb), dava, özgür özel
Genelkurmay Başkanı, MSB Bakanı ve komutanlardan Özgür Özel'e tazminat davası
12:21 06.03.2025 (güncellendi: 12:25 06.03.2025)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair soruya yanıt verdi. Açıklamada, "Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:
“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.”