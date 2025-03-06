https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/genelkurmay-baskani-msb-bakani-ve-komutanlardan-ozgur-ozele-tazminat-davasi-1094247994.html

Genelkurmay Başkanı, MSB Bakanı ve komutanlardan Özgür Özel'e tazminat davası

Genelkurmay Başkanı, MSB Bakanı ve komutanlardan Özgür Özel'e tazminat davası

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T12:21+0300

2025-03-06T12:21+0300

2025-03-06T12:25+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

dava

özgür özel

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/msb-kaynaklari-pkk-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-1094247871.html

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milli savunma bakanlığı (msb), dava, özgür özel