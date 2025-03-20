https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mhp-bayramlasma-programini-duyurdu-listede-dem-parti-var-chp-yok-1094695492.html
MHP bayramlaşma programını duyurdu: Listede DEM Parti var, CHP yok
MHP bayramlaşma programını duyurdu: Listede DEM Parti var, CHP yok
Sputnik Türkiye
Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları pogramları netleşmeye başladı. MHP, bayramlaşma programını açıkladı. Programda DEM Parti yer... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T15:02+0300
2025-03-20T15:02+0300
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Siyasi partiler arasında bayramlaşma programları belli olmaya başladı. Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları bayramın ikinci günü gerçekleşecek. MHP, bayramlaşma programı netleşti.Programa göre, bu sene MHP-DEM Parti bayramlaşacak. Ancak listede CHP yer almıyor. MHP'nin bayramlaşma programında yer alan partiler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-son-mesaj-uzulme-annem-1094690782.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), son dakika, chp
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), son dakika, chp
MHP bayramlaşma programını duyurdu: Listede DEM Parti var, CHP yok
15:02 20.03.2025 (güncellendi: 15:13 20.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları pogramları netleşmeye başladı. MHP, bayramlaşma programını açıkladı. Programda DEM Parti yer alırken CHP yok.
Siyasi partiler arasında bayramlaşma programları belli olmaya başladı. Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları bayramın ikinci günü gerçekleşecek. MHP, bayramlaşma programı netleşti.
Programa göre, bu sene MHP-DEM Parti bayramlaşacak. Ancak listede CHP yer almıyor. MHP'nin bayramlaşma programında yer alan partiler şöyle: