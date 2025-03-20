https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mhp-bayramlasma-programini-duyurdu-listede-dem-parti-var-chp-yok-1094695492.html

MHP bayramlaşma programını duyurdu: Listede DEM Parti var, CHP yok

MHP bayramlaşma programını duyurdu: Listede DEM Parti var, CHP yok

Sputnik Türkiye

Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları pogramları netleşmeye başladı. MHP, bayramlaşma programını açıkladı. Programda DEM Parti yer... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T15:02+0300

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Siyasi partiler arasında bayramlaşma programları belli olmaya başladı. Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları bayramın ikinci günü gerçekleşecek. MHP, bayramlaşma programı netleşti.Programa göre, bu sene MHP-DEM Parti bayramlaşacak. Ancak listede CHP yer almıyor. MHP'nin bayramlaşma programında yer alan partiler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-son-mesaj-uzulme-annem-1094690782.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), son dakika, chp