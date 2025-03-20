https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-son-mesaj-uzulme-annem-1094690782.html
Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'
Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı paylaşımla annesine seslendi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T13:38+0300
2025-03-20T13:38+0300
2025-03-20T14:09+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki işlemleri sürerken, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. İmamoğlu annesiyle yapılan bir röportajı paylaşıp "Üzülme annem" notunu düştü. Paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'
13:38 20.03.2025 (güncellendi: 14:09 20.03.2025)
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı paylaşımla annesine seslendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki işlemleri sürerken, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.
İmamoğlu annesiyle yapılan bir röportajı paylaşıp "Üzülme annem" notunu düştü. Paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadeleri yer aldı.