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Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'
Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı paylaşımla annesine seslendi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki işlemleri sürerken, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. İmamoğlu annesiyle yapılan bir röportajı paylaşıp "Üzülme annem" notunu düştü. Paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'

13:38 20.03.2025 (güncellendi: 14:09 20.03.2025)
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / Murat Şengül
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Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı paylaşımla annesine seslendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki işlemleri sürerken, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.
İmamoğlu annesiyle yapılan bir röportajı paylaşıp "Üzülme annem" notunu düştü. Paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadeleri yer aldı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
TÜRKİYE
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Sosyal medya hesabından paylaştı
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