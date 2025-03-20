https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-son-mesaj-uzulme-annem-1094690782.html

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son mesaj: 'Üzülme annem'

Sputnik Türkiye

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı paylaşımla annesine seslendi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T13:38+0300

2025-03-20T13:38+0300

2025-03-20T14:09+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı süresi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki işlemleri sürerken, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. İmamoğlu annesiyle yapılan bir röportajı paylaşıp "Üzülme annem" notunu düştü. Paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi