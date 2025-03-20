Türkiye
MHP lideri Bahçeli: PKK 4 Mayıs'ta feshedilmeli
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İran arasında jeopolitik rekabet var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/devlet-bahceli-bolucu-teror-orgutu-derhal-karar-almasi-gerekmektedir-1094705839.html
MHP lideri Bahçeli: PKK 4 Mayıs'ta feshedilmeli
MHP lideri Bahçeli: PKK 4 Mayıs'ta feshedilmeli
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde DEM... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T18:20+0300
2025-03-20T18:37+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089536027_0:102:3096:1843_1920x0_80_0_0_5894f69b1697aa7190639cc2219e2ceb.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.Nevruz’un birlik ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çeken Bahçeli, ülkenin huzur ve güvenliğinin pekişmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevruz kutlamalarına katılımının önemli bir mesaj olduğunu dile getiren Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bu bayramın ruhuna mühür vurması gerektiğini söyledi.PKK’ya fesih çağrısıPKK’nın silahları bırakıp Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, ''Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir. Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir. Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir. Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir'' dedi.'Çıkar ve soygun ittifakı'MHP lideri, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. İstanbul’daki belediye yönetimini 'çıkar ve soygun ittifakı' olarak nitelendiren Bahçeli, CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak için kriz politikası yürüttüğünü öne sürdü.'Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak'Saraçhane’de yaşanan gelişmeleri 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' olarak değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/imamoglunun-gozaltina-alinmasina-bahceli-besinci-kol-faaliyetleri-yikici-kriz-cagrisidir-demisti-1094647502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089536027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5922b2815429048056b442ce95b7fe9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd
devlet bahçeli, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd

MHP lideri Bahçeli: PKK 4 Mayıs'ta feshedilmeli

18:20 20.03.2025 (güncellendi: 18:37 20.03.2025)
© AA / Raşit Aydoğanbahçeli
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / Raşit Aydoğan
Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının desteğiyle PKK'nın bir kongre toplayarak kendisini feshetmesini ve bu konuya nokta koymasını önerdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Nevruz’un birlik ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çeken Bahçeli, ülkenin huzur ve güvenliğinin pekişmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevruz kutlamalarına katılımının önemli bir mesaj olduğunu dile getiren Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bu bayramın ruhuna mühür vurması gerektiğini söyledi.

PKK’ya fesih çağrısı

PKK’nın silahları bırakıp Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, ''Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir. Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir. Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir. Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir'' dedi.

'Çıkar ve soygun ittifakı'

MHP lideri, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. İstanbul’daki belediye yönetimini 'çıkar ve soygun ittifakı' olarak nitelendiren Bahçeli, CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak için kriz politikası yürüttüğünü öne sürdü.

'Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak'

Saraçhane’de yaşanan gelişmeleri 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' olarak değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe gündemi meşgul eden mevzu bahis ağır meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır. CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir. Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı’yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir. Türkiye’nin iç barış ve huzur ortamının Saraçhane tertibiyle bozmaya kalkışmak, halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmek bilinsin ki yasa ve anayasaya meydan okumaktır. CHP’nin nevzuhur Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bizim meselemiz değildir. Aynı şekilde önümüzdeki pazar günü sandık kurulup kurulmayacağı da bizim ilgi sahamızın dışındadır. Ancak hukuki bir tasarruf ve tedbiri sivil darbe iftirasıyla baltalama girişimi devletin egemenlik vasfına, hukuk ve demokrasi güvenliğine aleni bir saldırıdır. Bu saldırı karşısında devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanında duruş göstereceğimizi herkesin bilmesinde çok ciddi yarar olacaktır. Türkiye’nin istikbal ve istiklalini Saraçhane oyunlarıyla sarsma ve sabote etme girişimlerine Türk milleti müsaade etmeyecek, suç örgütü mahiyeti kazanan ve dış bağlantılı olduğu az çok belli olan belediye çetesine Cumhur İttifakı sonuna kadar direnecektir. Herkesi sükûnete ve aklı selime davet ediyorum. CHP yönetimini, bilumum sol ve marjinal grupları sonu karanlık eylem ve emellere derhal son vermeye çağırıyorum. Türk yargısının vereceği kararın saygıyla karşılanmasını, sokak dilinden vazgeçilmesini, işbirlikçi kaos ve kriz severlere akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyor, bilcümle bu hususları birliğimiz ve dirliğimiz adına mecburiyet görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde hak arama yolları açıktır. Türk mahkemeleri bağımsız ve tarafsızdır. Konusu suç teşkil eden fiilleri işleyen kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Türk devleti sokakta kurulmamıştır. Sokakta gelecek arayanların, sokaklara dökülmekten bahsedenlerin, siyaset ve demokrasi dışı özlemleri kabaranların bulacağı sadece ve sadece beladır, bedduadır ve pişmanlıktır.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir?
Dün, 11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала