https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mgk-toplantisi-basladi-1094699577.html
MGK toplantısı başladı
MGK toplantısı başladı
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T16:16+0300
2025-03-20T16:16+0300
2025-03-20T16:16+0300
poli̇ti̇ka
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
türkiye
abdullah öcalan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.55'te başladı.Toplantının öncelikli gündeminde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı kendini feshetme çağrıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınıyor. MGK'da bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.İsrail'in saldırılarıMGK'nın bir diğer gündem maddesi, Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/omer-celik-dosyanin-icerigi-hakkinda--bilgimiz-yok-1094692573.html
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milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, türkiye, abdullah öcalan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, türkiye, abdullah öcalan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
MGK toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.55'te başladı.Toplantının öncelikli gündeminde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı kendini feshetme çağrıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınıyor.
MGK'da bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.
MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar.