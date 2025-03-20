https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mgk-toplantisi-basladi-1094699577.html

MGK toplantısı başladı

MGK toplantısı başladı

Sputnik Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T16:16+0300

2025-03-20T16:16+0300

2025-03-20T16:16+0300

poli̇ti̇ka

milli güvenlik kurulu (mgk)

recep tayyip erdoğan

türkiye

abdullah öcalan

cumhurbaşkanlığı külliyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091218107_0:111:3213:1918_1920x0_80_0_0_939abbde71eabd327801c696b1ba2255.jpg

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.55'te başladı.Toplantının öncelikli gündeminde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı kendini feshetme çağrıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınıyor. MGK'da bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.İsrail'in saldırılarıMGK'nın bir diğer gündem maddesi, Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/omer-celik-dosyanin-icerigi-hakkinda--bilgimiz-yok-1094692573.html

cumhurbaşkanlığı külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, türkiye, abdullah öcalan, cumhurbaşkanlığı külliyesi