https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/akaryakita-zam-tarihi-verildi-tabelalar-guncellenecek-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1094682345.html

Akaryakıta zam tarihi verildi, tabelalar güncellenecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Akaryakıta zam tarihi verildi, tabelalar güncellenecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Sputnik Türkiye

Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 20 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T10:30+0300

2025-03-20T10:30+0300

2025-03-20T10:30+0300

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Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Özellikle son dönemde dolar kurunun yükselişi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik beklentisini artırdı.Akaryakıta zam gelecek mi?20 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar önceki günkü seviyesini koruyor. Ancak sektör kaynaklarına göre, önümüzdeki hafta yeni zamlar gündemde. Araç sahipleri, “Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?”, “Benzine ve motorine zam gelecek mi?”, “LPG fiyatları yükselecek mi?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar?Sözcü'nün haberine göre, önümüzdeki hafta benzine salı günü 1.30 TL, motorine çarşamba günü 1 TL ve otogaza perşembe günü 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Döviz kurundaki artışın devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor.Güncel akaryakıt fiyatları (20 Mart 2025)Şu an için fiyatlar stabil kalsa da, şoförler ve araç sahipleri gelecek zamları yakından takip ediyor. İşte 20 Mart 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:Benzin fiyatlarıMotorin fiyatlarıLPG (Otogaz) fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/akaryakita-yeni-zam-yarindan-itibaren-benzinin-fiyati-artacak-motorine-zam-gelecek-mi-1094459954.html

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