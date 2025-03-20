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Akaryakıta zam tarihi verildi, tabelalar güncellenecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Akaryakıta zam tarihi verildi, tabelalar güncellenecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Sputnik Türkiye
Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 20 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Özellikle son dönemde dolar kurunun yükselişi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik beklentisini artırdı.Akaryakıta zam gelecek mi?20 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar önceki günkü seviyesini koruyor. Ancak sektör kaynaklarına göre, önümüzdeki hafta yeni zamlar gündemde. Araç sahipleri, “Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?”, “Benzine ve motorine zam gelecek mi?”, “LPG fiyatları yükselecek mi?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar?Sözcü'nün haberine göre, önümüzdeki hafta benzine salı günü 1.30 TL, motorine çarşamba günü 1 TL ve otogaza perşembe günü 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Döviz kurundaki artışın devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor.Güncel akaryakıt fiyatları (20 Mart 2025)Şu an için fiyatlar stabil kalsa da, şoförler ve araç sahipleri gelecek zamları yakından takip ediyor. İşte 20 Mart 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:Benzin fiyatlarıMotorin fiyatlarıLPG (Otogaz) fiyatları
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Akaryakıta zam tarihi verildi, tabelalar güncellenecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

10:30 20.03.2025
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© İHA
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Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 20 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı ve fiyatlar önceki günle aynı seviyede kaldı. Ancak, önümüzdeki hafta akaryakıta zam bekleniyor. Peki, benzin, motorin, LPG'ye ne kadar zam gelecek?
Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Özellikle son dönemde dolar kurunun yükselişi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik beklentisini artırdı.

Akaryakıta zam gelecek mi?

20 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar önceki günkü seviyesini koruyor. Ancak sektör kaynaklarına göre, önümüzdeki hafta yeni zamlar gündemde. Araç sahipleri, “Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?”, “Benzine ve motorine zam gelecek mi?”, “LPG fiyatları yükselecek mi?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar?
Sözcü'nün haberine göre, önümüzdeki hafta benzine salı günü 1.30 TL, motorine çarşamba günü 1 TL ve otogaza perşembe günü 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Döviz kurundaki artışın devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (20 Mart 2025)

Şu an için fiyatlar stabil kalsa da, şoförler ve araç sahipleri gelecek zamları yakından takip ediyor. İşte 20 Mart 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Benzin fiyatları

İstanbul (Avrupa): 45.19 TL/L
İstanbul (Anadolu): 45.04 TL/L
Ankara: 45.75 TL/L
İzmir: 46.12 TL/L

Motorin fiyatları

İstanbul (Avrupa): 45.36 TL/L
İstanbul (Anadolu): 45.25 TL/L
Ankara: 46.11 TL/L
İzmir: 46.47 TL/L

LPG (Otogaz) fiyatları

İstanbul (Avrupa): 25,02 TL
İstanbul (Anadolu): 25,02 TL
Ankara: 24,98 TL
İzmir: 25.04 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
EKONOMİ
Akaryakıta yeni zam: Yarından itibaren benzinin fiyatı artacak, motorine zam gelecek mi?
13 Mart, 09:28
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