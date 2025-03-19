https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-provokatif-paylasimlar-yapan-hesaplar-hakkinda-1094668691.html
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T22:22+0300
2025-03-19T22:22+0300
2025-03-19T22:30+0300
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
22:22 19.03.2025 (güncellendi: 22:30 19.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.