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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: 'Korktuğumuz bir şey yok'
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: 'Korktuğumuz bir şey yok'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurt dışı ziyaretinin ardından sabah saatlerinde Türkiye’ye döndü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T07:47+0300
2025-03-20T07:47+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
ankara
avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
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Bir dizi ziyaret kapsamında yurt dışında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde Türkiye’ye döndü. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, kendisi hakkında soruşturma başlatılacağına dair iddiaları değerlendirdi.🔴 “6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 şikayet yapıldı, 101’i mülkiye müfettişleri tarafından incelenip kapatıldı. Geri kalanların da sonuçsuz kalacağına eminim” diyen Yavaş, hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirtti.💬 “1999’dan bu yana belediye başkanlığı yapıyorum. Tüm banka hesaplarım incelenebilir” diyerek, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı şeffaf olduğunu vurguladı.'Yeni bir karalama kampanyası mı başlatılıyor?'Hakkındaki iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını öne süren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:👉 “Korktuğumuz bir şey yok ancak yeni bir senaryo yazılıyor gibi görünüyor. Aleyhimize konuşacak yeni birilerini bulup televizyonlarda konuşturma ihtimalleri var” dedi.🔹 “Herkesin ailesi var, televizyonlardan konuşmasınlar” diyerek bu tür iddiaların kamuoyunu manipüle etmek için kullanıldığını savundu.'Hukuk herkese lazım'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yavaş, yargının bağımsız olmadığını söyledi.📌 “Bazı köşe yazarları ve yorumcular, olacakları günler öncesinden tahmin edebiliyor. Avukatların bile ulaşamadığı bilgilere nasıl ulaşıyorlar? Ertesi gün de bu olaylar gerçekleşiyor” diyerek, sürecin şeffaf olmadığını belirtti.⚠️ “Siyasallaşmış bir yargı, ülkeye zarar verir” diyen Yavaş, Türkiye’nin dünya basınında “yargıya güvenin azaldığı bir ülke” olarak anıldığını vurguladı.💡 “Böyle bir ortamda yatırımcılar Türkiye’ye gelmek istemez. Ekonomik ilişkiler bile zarar görür. Bir an önce parlamenter sisteme dönüş sağlanmalı ve bağımsız yargı tesis edilmelidir” diye konuştu.AİHM’in Arnavutluk kararına atıf yaptıMansur Yavaş, yargının siyasi baskılarla hareket etmemesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Arnavutluk kararı hakkında şu hatırlatmayı yaptı:🔴 “Hukuk dışına çıkanlar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk kararı emsal niteliğinde. Herkes bunu dikkate almalı” dedi.📢 Yavaş’ın açıklamaları, yerel seçimlerin ardından Türkiye’de yaşanan siyasi tartışmaların yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/uzmanlardan-kritik-degerlendirme-imamoglu-gozaltinda-ibbye-kayyum-atamasi-mumkun-mu-1094675204.html
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mansur yavaş, ankara, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), ai̇hm
mansur yavaş, ankara, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), ai̇hm

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: 'Korktuğumuz bir şey yok'

07:47 20.03.2025
© AA / İsmail AslandağAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurt dışı ziyaretinin ardından sabah saatlerinde Türkiye’ye döndü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, hakkında iddia edilen soruşturma söylentilerine tepki göstererek, “Korktuğumuz bir şey yok ancak yeni bir senaryo yazma ihtimalleri var gibi görünüyor” dedi.
Bir dizi ziyaret kapsamında yurt dışında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde Türkiye’ye döndü. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, kendisi hakkında soruşturma başlatılacağına dair iddiaları değerlendirdi.
🔴 “6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 şikayet yapıldı, 101’i mülkiye müfettişleri tarafından incelenip kapatıldı. Geri kalanların da sonuçsuz kalacağına eminim” diyen Yavaş, hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirtti.
💬 “1999’dan bu yana belediye başkanlığı yapıyorum. Tüm banka hesaplarım incelenebilir” diyerek, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı şeffaf olduğunu vurguladı.

'Yeni bir karalama kampanyası mı başlatılıyor?'

Hakkındaki iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını öne süren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
👉 “Korktuğumuz bir şey yok ancak yeni bir senaryo yazılıyor gibi görünüyor. Aleyhimize konuşacak yeni birilerini bulup televizyonlarda konuşturma ihtimalleri var” dedi.
🔹 “Herkesin ailesi var, televizyonlardan konuşmasınlar” diyerek bu tür iddiaların kamuoyunu manipüle etmek için kullanıldığını savundu.

'Hukuk herkese lazım'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yavaş, yargının bağımsız olmadığını söyledi.
📌 “Bazı köşe yazarları ve yorumcular, olacakları günler öncesinden tahmin edebiliyor. Avukatların bile ulaşamadığı bilgilere nasıl ulaşıyorlar? Ertesi gün de bu olaylar gerçekleşiyor” diyerek, sürecin şeffaf olmadığını belirtti.
⚠️ “Siyasallaşmış bir yargı, ülkeye zarar verir” diyen Yavaş, Türkiye’nin dünya basınında “yargıya güvenin azaldığı bir ülke” olarak anıldığını vurguladı.
💡 “Böyle bir ortamda yatırımcılar Türkiye’ye gelmek istemez. Ekonomik ilişkiler bile zarar görür. Bir an önce parlamenter sisteme dönüş sağlanmalı ve bağımsız yargı tesis edilmelidir” diye konuştu.

AİHM’in Arnavutluk kararına atıf yaptı

Mansur Yavaş, yargının siyasi baskılarla hareket etmemesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Arnavutluk kararı hakkında şu hatırlatmayı yaptı:
🔴 “Hukuk dışına çıkanlar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk kararı emsal niteliğinde. Herkes bunu dikkate almalı” dedi.
📢 Yavaş’ın açıklamaları, yerel seçimlerin ardından Türkiye’de yaşanan siyasi tartışmaların yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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