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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için 36 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Hangi kadrolara alım yapılacağı açıklanırken, başvuru tarihleri merakla... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T15:46+0300
2025-03-12T15:46+0300
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sağlık bakanlığı
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Sağlık sektöründe istihdam sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı 36 bin yeni personel alımı gerçekleştirecek. 2024 yılı için duyurulan alım sürecinde, hangi kadrolara ve branşlara yer verileceği açıklandı.Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, 32 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 1 diyetisyen olmak üzere toplam 36 bin personelin istihdam edileceği belirtilmişti.Bu kapsamda, 1 personel acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlüklerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde, 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görev yapacak.Başvurular ne zaman başlayacak?Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakanlık tarafından resmi duyuru yapıldığında, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve adayların nasıl başvuru yapabileceği detaylarıyla paylaşılacak.Bu süreçte, başvuruların ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınması bekleniyor.Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?Başvuru şartlarıyla ilgili detaylar henüz açıklanmasa da, daha önce yapılan sağlık personeli alımlarında genellikle şu şartlar aranıyordu:Kesin şartlar, Sağlık Bakanlığı’nın resmi duyurusu ile netleşecek.Kadrolar ve görev yerleri açıklandıSağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kadro dağılımına göre, en fazla alım uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. Diğer kadrolarda ise sınırlı sayıda alım yapılması planlanıyor.İstihdam edilecek personelin görev yerleri ise şu şekilde:Bu dağılıma göre, personelin büyük çoğunluğu hastanelerde görev alacak.Sağlık Bakanlığı’nın 36 bin personel alımı ile ilgili sürecin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve şartları açıklandığında, adaylar ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.
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sağlık bakanlığı, personel, personel alımı
sağlık bakanlığı, personel, personel alımı

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Şartlar neler?

15:46 12.03.2025
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için 36 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Hangi kadrolara alım yapılacağı açıklanırken, başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 32 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve sağlık memuru alımı yapılacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
Sağlık sektöründe istihdam sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı 36 bin yeni personel alımı gerçekleştirecek. 2024 yılı için duyurulan alım sürecinde, hangi kadrolara ve branşlara yer verileceği açıklandı.
Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, 32 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 1 diyetisyen olmak üzere toplam 36 bin personelin istihdam edileceği belirtilmişti.
Bu kapsamda, 1 personel acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlüklerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde, 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görev yapacak.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakanlık tarafından resmi duyuru yapıldığında, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve adayların nasıl başvuru yapabileceği detaylarıyla paylaşılacak.
Bu süreçte, başvuruların ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Başvuru şartlarıyla ilgili detaylar henüz açıklanmasa da, daha önce yapılan sağlık personeli alımlarında genellikle şu şartlar aranıyordu:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
İlgili branşlarda gerekli eğitim şartlarını taşımak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sağlık raporu ve güvenlik soruşturmasından geçmek
Kesin şartlar, Sağlık Bakanlığı’nın resmi duyurusu ile netleşecek.

Kadrolar ve görev yerleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kadro dağılımına göre, en fazla alım uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. Diğer kadrolarda ise sınırlı sayıda alım yapılması planlanıyor.
İstihdam edilecek personelin görev yerleri ise şu şekilde:
1 kişi acil sağlık hizmetlerinde
7 kişi ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde
8 kişi sağlık evlerinde
35 bin 984 kişi yataklı tedavi birimlerinde
Bu dağılıma göre, personelin büyük çoğunluğu hastanelerde görev alacak.
Sağlık Bakanlığı’nın 36 bin personel alımı ile ilgili sürecin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve şartları açıklandığında, adaylar ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.
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