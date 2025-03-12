https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/saglik-bakanligi-36-bin-personel-alimi-yapacak-basvurular-ne-zaman-basliyor-sartlar-neler-1094437573.html

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Şartlar neler?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için 36 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Hangi kadrolara alım yapılacağı açıklanırken, başvuru tarihleri merakla... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T15:46+0300

2025-03-12T15:46+0300

2025-03-12T15:46+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

personel

personel alımı

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Sağlık sektöründe istihdam sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı 36 bin yeni personel alımı gerçekleştirecek. 2024 yılı için duyurulan alım sürecinde, hangi kadrolara ve branşlara yer verileceği açıklandı.Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, 32 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 1 diyetisyen olmak üzere toplam 36 bin personelin istihdam edileceği belirtilmişti.Bu kapsamda, 1 personel acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlüklerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde, 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görev yapacak.Başvurular ne zaman başlayacak?Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakanlık tarafından resmi duyuru yapıldığında, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve adayların nasıl başvuru yapabileceği detaylarıyla paylaşılacak.Bu süreçte, başvuruların ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınması bekleniyor.Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?Başvuru şartlarıyla ilgili detaylar henüz açıklanmasa da, daha önce yapılan sağlık personeli alımlarında genellikle şu şartlar aranıyordu:Kesin şartlar, Sağlık Bakanlığı’nın resmi duyurusu ile netleşecek.Kadrolar ve görev yerleri açıklandıSağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kadro dağılımına göre, en fazla alım uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. Diğer kadrolarda ise sınırlı sayıda alım yapılması planlanıyor.İstihdam edilecek personelin görev yerleri ise şu şekilde:Bu dağılıma göre, personelin büyük çoğunluğu hastanelerde görev alacak.Sağlık Bakanlığı’nın 36 bin personel alımı ile ilgili sürecin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve şartları açıklandığında, adaylar ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.

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sağlık bakanlığı, personel, personel alımı