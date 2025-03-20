https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/istanbul-barosu-baskani-kaboglu-ibb-baskani-imamoglunun-son-durumunu-acikladi-1094670431.html
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun son durumunu açıkladı
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun son durumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü ve İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu, kendini güçlenmiş... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T00:45+0300
2025-03-20T00:45+0300
2025-03-20T00:45+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul barosu
i̇brahim kaboğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hapishane
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'yla görüşerek son durumu hakkında bilgi verdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmıştı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İmamoğlu'nu İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ziyaret etti. Kaboğlu, sürecin hukuki boyutunu yakından takip edeceklerini ve İmamoğlu’na her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Kaboğlu, “Sayın İmamoğlu’nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var” dedi. Açıklamanın ardından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve beraberindeki avukatlar, Vatan Emniyet Müdürlüğü önünden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-insaat-sirketine-el-konuldu-1094667419.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul barosu, i̇brahim kaboğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hapishane
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul barosu, i̇brahim kaboğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hapishane
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun son durumunu açıkladı
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü ve İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu, kendini güçlenmiş hissettiğini belirtti. İstanbul Barosu avukatları ise İmamoğlu’nun hukuki olarak yanında olduklarını duyurdu.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'yla görüşerek son durumu hakkında bilgi verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmıştı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İmamoğlu'nu İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ziyaret etti. Kaboğlu, sürecin hukuki boyutunu yakından takip edeceklerini ve İmamoğlu’na her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.
Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Kaboğlu, “Sayın İmamoğlu’nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var” dedi. Açıklamanın ardından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve beraberindeki avukatlar, Vatan Emniyet Müdürlüğü önünden ayrıldı.