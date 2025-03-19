https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-insaat-sirketine-el-konuldu-1094667419.html
Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu
Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından inşaat şirketine MASAK raporları doğrultusunda el konuldu. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T21:09+0300
2025-03-19T21:09+0300
2025-03-19T21:32+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
inşaat
şirket
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete MASAK raporları doğrultusunda el konulduğunu duyurdu.Bu kapsamda bugün temin edilen MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/istanbul-universitesi-diploma-iptallerine-iliskin-gerekceleri-acikladi-imamoglu-kontenjan-disi-1094665155.html
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Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu
21:09 19.03.2025 (güncellendi: 21:32 19.03.2025)
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından inşaat şirketine MASAK raporları doğrultusunda el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete MASAK raporları doğrultusunda el konulduğunu duyurdu.
Bu kapsamda bugün temin edilen MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur."