https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-insaat-sirketine-el-konuldu-1094667419.html

Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu

Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından inşaat şirketine MASAK raporları doğrultusunda el konuldu. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T21:09+0300

2025-03-19T21:09+0300

2025-03-19T21:32+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

inşaat

şirket

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete MASAK raporları doğrultusunda el konulduğunu duyurdu.Bu kapsamda bugün temin edilen MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/istanbul-universitesi-diploma-iptallerine-iliskin-gerekceleri-acikladi-imamoglu-kontenjan-disi-1094665155.html

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