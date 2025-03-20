https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/issizlik-orani-son-12-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1094687052.html
İşsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye geriledi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T12:57+0300
2025-03-20T12:57+0300
2025-03-20T12:57+0300
ekonomi̇
i̇şsizlik
işsizlik
genç işsizlik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu.Türkiye'nin 2012-2024 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/kirada-son-bes-yilda-yuzde-600-rekor-artis-hangi-semtler-basi-cekiyor-1094684223.html
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i̇şsizlik, işsizlik, genç işsizlik
i̇şsizlik, işsizlik, genç işsizlik
İşsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.
Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu.
Türkiye'nin 2012-2024 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:
Yıllar
İşsizlik oranı (%)
2012
8,3
2013
8,9
2014
9,9
2015
10,3
2016
10,9
2017
10,9
2018
10,9
2019
13,7
2020
13,1
2021
12,0
2022
10,4
2023
9,4
2024
8,7