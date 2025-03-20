https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/issizlik-orani-son-12-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1094687052.html

İşsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde

İşsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye geriledi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T12:57+0300

2025-03-20T12:57+0300

2025-03-20T12:57+0300

ekonomi̇

i̇şsizlik

işsizlik

genç işsizlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072314918_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_d0dea273cd701e516e05989e875408e7.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu.Türkiye'nin 2012-2024 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/kirada-son-bes-yilda-yuzde-600-rekor-artis-hangi-semtler-basi-cekiyor-1094684223.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇şsizlik, işsizlik, genç işsizlik