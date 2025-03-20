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İmamoğlu'nun sesi metroda dinletildi: İstanbul Valiliği 'propaganda uyarısı' yaptı

İmamoğlu'nun sesi metroda dinletildi: İstanbul Valiliği 'propaganda uyarısı' yaptı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri hakkında başlatılan ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmalarının ardından kentte... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T20:39+0300

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesinin metro istasyonlarında dinletilmesinin ardından İstanbul Valiliği açıklama yayımladı.Valiliğin açıklamasında, özellikle adli süreçlerin bahane edilerek belediye hizmetlerinin aksatıldığı, kamu araçlarının izinsiz olarak protesto gösterileri için kullanıldığı ve bazı kurumların halkı bu gösterilere katılmaya teşvik ettiği ifade edildi. İstanbul Valiliği, bu tür eylemlerin yakından takip edildiğini ve bu fiilleri işleyen ya da teşvik eden kişilerle ilgili tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, söz konusu kişiler hakkında hem idari hem de adli süreçlerin başlatılacağı vurgulandı.Açıklamada, İstanbullulara yönelik de önemli uyarılar yer aldı. Valilik, izinsiz gösterilerde maskelerle yüzlerini gizlemeye çalışan provokatörlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bu tür eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Bu uyarı, özellikle gösterilere katılan kişilerin emniyet güçleriyle karşı karşıya gelmelerini engellemeyi amaçlıyor. Valilik, şehirdeki huzur ve güvenliğin sağlanması için halkın duyarlı olmalarını istedi.

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