https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/dmm-chpnin-on-secim-toplantisi-yasaklandi-iddiasina-yanit-verdi-1094706571.html

DMM, 'CHP'nin ön seçim toplantısı yasaklandı' iddiasına yanıt verdi

DMM, 'CHP'nin ön seçim toplantısı yasaklandı' iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T19:17+0300

2025-03-20T19:17+0300

2025-03-20T19:17+0300

türki̇ye

chp

dezenformasyonla mücadele merkezi

ön seçim

i̇stanbul

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

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DMM, CHP'nin ön seçim buluşmasının yasaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'nin 22 Mart'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı ön seçim buluşmasının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DMM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin söz konusu etkinlikle ilgili herhangi bir yasaklama kararı almadığını duyurdu.Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart tarihleri arasında il genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığı hatırlatıldı. Ancak, siyasi partilerin kendi tüzüklerine uygun olarak gerçekleştireceği kapalı salon toplantılarının bu yasak kapsamına alınmadığı vurgulandı.

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Sputnik Türkiye

chp, dezenformasyonla mücadele merkezi, ön seçim, i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı