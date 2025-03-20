https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/dmm-chpnin-on-secim-toplantisi-yasaklandi-iddiasina-yanit-verdi-1094706571.html
DMM, 'CHP'nin ön seçim toplantısı yasaklandı' iddiasına yanıt verdi
DMM, 'CHP'nin ön seçim toplantısı yasaklandı' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T19:17+0300
2025-03-20T19:17+0300
2025-03-20T19:17+0300
türki̇ye
chp
dezenformasyonla mücadele merkezi
ön seçim
i̇stanbul
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
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DMM, CHP'nin ön seçim buluşmasının yasaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'nin 22 Mart'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı ön seçim buluşmasının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DMM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin söz konusu etkinlikle ilgili herhangi bir yasaklama kararı almadığını duyurdu.Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart tarihleri arasında il genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığı hatırlatıldı. Ancak, siyasi partilerin kendi tüzüklerine uygun olarak gerçekleştireceği kapalı salon toplantılarının bu yasak kapsamına alınmadığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turk-sihasi-suriyede-9-kisiyi-katletti-iddiasina-dmm-yanit-verdi-1094596884.html
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chp, dezenformasyonla mücadele merkezi, ön seçim, i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
chp, dezenformasyonla mücadele merkezi, ön seçim, i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
DMM, 'CHP'nin ön seçim toplantısı yasaklandı' iddiasına yanıt verdi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı. İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantıyı yasakladığı, ancak siyasi partilerin kapalı salon toplantılarının bu kapsamın dışında tutulduğu belirtildi.
DMM, CHP'nin ön seçim buluşmasının yasaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'nin 22 Mart'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı ön seçim buluşmasının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DMM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin söz konusu etkinlikle ilgili herhangi bir yasaklama kararı almadığını duyurdu.
Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart tarihleri arasında il genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığı hatırlatıldı. Ancak, siyasi partilerin kendi tüzüklerine uygun olarak gerçekleştireceği kapalı salon toplantılarının bu yasak kapsamına alınmadığı vurgulandı.