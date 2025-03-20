https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglunun-gozaltina-alinmasi-sonrasi-fatih-altayli-45-dakika-agladim-1094686117.html

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Fatih Altaylı: 45 dakika ağladım

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Fatih Altaylı: 45 dakika ağladım

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında ikinci gününü geçiriyor. Gazeteci Fatih... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T12:24+0300

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2025-03-20T12:24+0300

türki̇ye

fatih altaylı

ekrem i̇mamoğlu

gözaltı

ağlamak

gözaltı kararı

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

haberler

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltında ikinci gününü geçiriyor. 106 şüphelinin yer aldığı soruşturmada, 87 kişi gözaltına alınırken, İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine de el konulduğu açıklandı.Yaşanan gelişmeler Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, siyasi çevrelerden ve kamuoyundan farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalardan biri de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. YouTube kanalında yaptığı yayında, gözaltı kararına gösteren Altaylı, “Dün sabah 45 dakika boyunca ağladım” dedi.Altaylı, hukukun siyasete alet edildiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:"Dün sabah uyanıp gelişmeleri izlemeye başladıktan sonra 45 dakika ağladım. Çok asabım bozuldu. 12 Eylül’de gazetecilik yapan büyüklerimiz ne hissetmişse onu anladım. Hukuk ayaklar altına alınmış. İnsanların seçme hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html

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fatih altaylı, ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, ağlamak, gözaltı kararı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), haberler