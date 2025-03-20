https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglunun-gozaltina-alinmasi-sonrasi-fatih-altayli-45-dakika-agladim-1094686117.html
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Fatih Altaylı: 45 dakika ağladım
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Fatih Altaylı: 45 dakika ağladım
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında ikinci gününü geçiriyor. Gazeteci Fatih... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T12:24+0300
2025-03-20T12:24+0300
2025-03-20T12:24+0300
türki̇ye
fatih altaylı
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
ağlamak
gözaltı kararı
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltında ikinci gününü geçiriyor. 106 şüphelinin yer aldığı soruşturmada, 87 kişi gözaltına alınırken, İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine de el konulduğu açıklandı.Yaşanan gelişmeler Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, siyasi çevrelerden ve kamuoyundan farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalardan biri de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. YouTube kanalında yaptığı yayında, gözaltı kararına gösteren Altaylı, “Dün sabah 45 dakika boyunca ağladım” dedi.Altaylı, hukukun siyasete alet edildiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:"Dün sabah uyanıp gelişmeleri izlemeye başladıktan sonra 45 dakika ağladım. Çok asabım bozuldu. 12 Eylül’de gazetecilik yapan büyüklerimiz ne hissetmişse onu anladım. Hukuk ayaklar altına alınmış. İnsanların seçme hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0f/1048919469_116:0:716:450_1920x0_80_0_0_a95fc1c37c51814bce23ccb1863d9538.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih altaylı, ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, ağlamak, gözaltı kararı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), haberler
fatih altaylı, ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, ağlamak, gözaltı kararı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), haberler
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Fatih Altaylı: 45 dakika ağladım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında ikinci gününü geçiriyor. Gazeteci Fatih Altaylı da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. YouTube kanalında yaptığı açıklamada, “Dün sabah 45 dakika boyunca ağladım” diyerek duygularını dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltında ikinci gününü geçiriyor. 106 şüphelinin yer aldığı soruşturmada, 87 kişi gözaltına alınırken, İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine de el konulduğu açıklandı.
Yaşanan gelişmeler Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, siyasi çevrelerden ve kamuoyundan farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalardan biri de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. YouTube kanalında yaptığı yayında, gözaltı kararına gösteren Altaylı, “Dün sabah 45 dakika boyunca ağladım” dedi.
Altaylı, hukukun siyasete alet edildiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Dün sabah uyanıp gelişmeleri izlemeye başladıktan sonra 45 dakika ağladım. Çok asabım bozuldu. 12 Eylül’de gazetecilik yapan büyüklerimiz ne hissetmişse onu anladım. Hukuk ayaklar altına alınmış. İnsanların seçme hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor."