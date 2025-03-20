https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglu-insaatla-ilgili-masak-raporu-ortaya-cikti-sirket-3-yilda-117-tasinmaz-alinmis--1094700269.html

İmamoğlu'nun şirketiyle ilgili MASAK Raporu ortaya çıktı: Şirket 3 yılda 117 taşınmaz aldı

İmamoğlu'nun şirketiyle ilgili MASAK Raporu ortaya çıktı: Şirket 3 yılda 117 taşınmaz aldı

Sputnik Türkiye

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'la ilgili MASAK raporuna göre, şirketin üç yılda 117 taşınmaz aldığı ortaya... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T16:27+0300

2025-03-20T16:27+0300

2025-03-20T16:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

masak

ekrem i̇mamoğlu

soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete el konulmuştu. İmamoğlu İnşaat'la ilgili MASAK raporuna göre ise şirketin son üç yılda 117 taşınmaz satın aldığı belirlendi. Raporda, edinilen bu taşınmazların ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu İnşaat'a el konulma kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:"19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur.Taşınmazların ve para artışlarının kaynağı belirsizİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında dün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı. Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, masak, ekrem i̇mamoğlu, soruşturma