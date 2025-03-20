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İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi
İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ihale
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişiye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük tespiti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglu-insaatla-ilgili-masak-raporu-ortaya-cikti-sirket-3-yilda-117-tasinmaz-alinmis--1094700269.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihale, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihale, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi

17:32 20.03.2025
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW524618 İstanbul Adalet Sarayı
 İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW524618
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişiye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.

200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük tespiti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.
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