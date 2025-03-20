https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ibbdeki-sorusturmada-yeni-gelisme-200un-uzerinde-usulsuz-ihale-tespit-edildi-1094704286.html
İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi
İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T17:32+0300
2025-03-20T17:32+0300
2025-03-20T17:32+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ihale
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/16/1053017697_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7a20710a9f2179e264583649b6c9a3f7.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişiye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük tespiti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglu-insaatla-ilgili-masak-raporu-ortaya-cikti-sirket-3-yilda-117-tasinmaz-alinmis--1094700269.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/16/1053017697_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8a43ce00df2806d4062975a0f81ebd01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihale, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihale, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişiye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.
200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük tespiti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.