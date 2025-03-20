https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ibbdeki-sorusturmada-yeni-gelisme-200un-uzerinde-usulsuz-ihale-tespit-edildi-1094704286.html

İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi

İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T17:32+0300

2025-03-20T17:32+0300

2025-03-20T17:32+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

ihale

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişiye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük tespiti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglu-insaatla-ilgili-masak-raporu-ortaya-cikti-sirket-3-yilda-117-tasinmaz-alinmis--1094700269.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihale, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması