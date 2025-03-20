https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ibb-sorusturmasinda-istanbuldaki-unlu-avmden-tehditle-5-milyon-euro-rusvet-istendi-iddiasi-1094695290.html

İBB soruşturmasında rüşvet iddiası: İstanbul'daki ünlü AVM'den tehditle 5 milyon euro istendiği öne sürüldü

İBB soruşturmasında rüşvet iddiası: İstanbul'daki ünlü AVM'den tehditle 5 milyon euro istendiği öne sürüldü

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet istendiği iddia edildi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T15:01+0300

2025-03-20T15:01+0300

2025-03-20T15:07+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

capacity avm

ertan yıldız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişiye yönelik soruşturma kapsamında, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in Capacity AVM'nin sahiplerinden "AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı" aldırma tehdidiyle 5 milyon euro rüşvet istendiği, parayı alamamaları üzerine belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü. AVM sahiplerini tehdit ettikleri iddia edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü. Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.Para cezası kesildiSoruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi. AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.Polisten kaçmak için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu iddiası Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltina-alinan-ali-nuhoglunun-evinde-yakalanan-40-millyon-liranin-goruntuleri-ortaya-cikti--1094689951.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, capacity avm, ertan yıldız