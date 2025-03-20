https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltina-alinan-ali-nuhoglunun-evinde-yakalanan-40-millyon-liranin-goruntuleri-ortaya-cikti--1094689951.html
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun evinde yakalanan 40 milyon liranın görüntüleri ortaya çıktı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun evinde yakalanan 40 milyon liranın görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun evinde yapılan aramalarda balya balya para yakalandı. Yaklaşık 40 milyon lira para bulunduğu ortaya çıktı
2025-03-20T13:18+0300
2025-03-20T13:18+0300
2025-03-20T13:31+0300
türki̇ye
ali nuhoğlu
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında yürütülen soruşturmada, gözaltı kararı verilen iş insanı Ali Nuhoğlu'nun evinde yapılan aramalarda 40 milyon lira yakalandı.Aramalarda ele geçirildi, emniyete götürüldü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı ortaya çıktı. Paraların bulunduğu anlar görüntülendi. Nuhoğlu'nun evinde nakit 40 milyon lira ele geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.Firari Bağdat'lının da evinde para ele geçirildiPolis ekiplerince yapılan çalışmada, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.Bağdatlı'nın iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglunun-gozaltina-alinmasi-sonrasi-fatih-altayli-45-dakika-agladim-1094686117.html
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İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun evinde yakalanan 40 milyon liranın görüntüleri ortaya çıktı
13:18 20.03.2025 (güncellendi: 13:31 20.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkındaki soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun evinde yapılan aramalarda 40 milyon lira ele geçirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında yürütülen soruşturmada, gözaltı kararı verilen iş insanı Ali Nuhoğlu'nun evinde yapılan aramalarda 40 milyon lira yakalandı.
Aramalarda ele geçirildi, emniyete götürüldü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı ortaya çıktı. Paraların bulunduğu anlar görüntülendi. Nuhoğlu'nun evinde nakit 40 milyon lira ele geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
Firari Bağdat'lının da evinde para ele geçirildi
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.Bağdatlı'nın iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti.