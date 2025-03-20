https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/cumhurbaskani-erdogan-gerek-diploma-gerekse-yolsuzluk-meselesinde-yarginin-ortaya-koydugu-iddialara-1094707643.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: 'Muhalefet yargının iddialarına cevap veremiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: 'Muhalefet yargının iddialarına cevap veremiyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma ve 'diploma iptali' gündemiyle ilgili "Muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T20:26+0300
2025-03-20T20:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.Milletvekilleriyle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Soruşturmayla ilgili "Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" açıklamasını yapan Erdoğan yaşananların CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:Cumhurbaşkanı "Kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/disisleri-bakani-fidan-bu-bir-zorunluluk-diyerek-konustu-mevcut-yapisi-itibariyla-ypg-pkknin-bir-1094704559.html
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recep tayyip erdoğan, son dakika, ekrem i̇mamoğlu
recep tayyip erdoğan, son dakika, ekrem i̇mamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: 'Muhalefet yargının iddialarına cevap veremiyor'
20:26 20.03.2025 (güncellendi: 21:01 20.03.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma ve 'diploma iptali' gündemiyle ilgili "Muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde, gerek yolsuzluk meselesinde yargıya cevap veremiyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, CHP'nin iç meselelerine ayıracak vakitleri olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.
Milletvekilleriyle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Soruşturmayla ilgili "Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" açıklamasını yapan Erdoğan yaşananların CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır
Bizim ne şahsen, ne parti, ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok
Cumhurbaşkanı "Kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik" dedi.