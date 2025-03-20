https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/cumhurbaskani-erdogan-gerek-diploma-gerekse-yolsuzluk-meselesinde-yarginin-ortaya-koydugu-iddialara-1094707643.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: 'Muhalefet yargının iddialarına cevap veremiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: 'Muhalefet yargının iddialarına cevap veremiyor'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma ve 'diploma iptali' gündemiyle ilgili "Muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T20:26+0300

2025-03-20T20:26+0300

2025-03-20T21:01+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

son dakika

ekrem i̇mamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094324347_0:231:2821:1818_1920x0_80_0_0_a446bd6a32888e000d0cb828b4928def.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.Milletvekilleriyle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Soruşturmayla ilgili "Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" açıklamasını yapan Erdoğan yaşananların CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:Cumhurbaşkanı "Kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/disisleri-bakani-fidan-bu-bir-zorunluluk-diyerek-konustu-mevcut-yapisi-itibariyla-ypg-pkknin-bir-1094704559.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, son dakika, ekrem i̇mamoğlu