https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/hatayda-23-yasindaki-genc-daglik-alanda-olu-bulundu-4-kisi-tutuklandi-1094671392.html
Hatay'da 23 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu: 4 kişi tutuklandı
Hatay'da 23 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu: 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T02:21+0300
2025-03-20T02:21+0300
2025-03-20T02:21+0300
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Hatay'da kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulundu. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/siber-guvenlik-kanunu-yururluge-girdi-10-yildan-15-yila-kadar-hapis-cezasi-verilecek-1094638072.html
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hatay, genç, ölü bulundu
Hatay'da 23 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu: 4 kişi tutuklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Hatay'da kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulundu.
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.