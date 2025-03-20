https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/hatayda-23-yasindaki-genc-daglik-alanda-olu-bulundu-4-kisi-tutuklandi-1094671392.html

Hatay'da 23 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu: 4 kişi tutuklandı

Hatay'da 23 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu: 4 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T02:21+0300

2025-03-20T02:21+0300

2025-03-20T02:21+0300

türki̇ye

hatay

genç

ölü bulundu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094671235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e031cf2280ee1becf255ab8d2f0458b5.jpg

Hatay'da kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulundu. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/siber-guvenlik-kanunu-yururluge-girdi-10-yildan-15-yila-kadar-hapis-cezasi-verilecek-1094638072.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, genç, ölü bulundu