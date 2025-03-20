https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/haci-sabanci-gergin-anlar-yasadi-oglu-oldugu-ortaya-cikan-uzay-icin-sert-konustu-nazli-sabanciyi-1094678172.html
Hacı Sabancı gergin anlar yaşadı, oğlu olduğu ortaya çıkan Uzay için sert konuştu: Nazlı Sabancı'yı bile geride bıraktı
Hacı Sabancı gergin anlar yaşadı, oğlu olduğu ortaya çıkan Uzay için sert konuştu: Nazlı Sabancı'yı bile geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Suudi Arabistan tatilinden dönüşte havaalanında görüntülendi. Muhabirlerin babalık davası ve eşi Nazlı Sabancı’nın iftar... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T08:22+0300
2025-03-20T08:22+0300
2025-03-20T08:22+0300
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Son günlerde hem babalık davası hem de eşi Nazlı Sabancı’nın tartışmalı iftar paylaşımı ile gündeme gelen Hacı Sabancı, Suudi Arabistan tatilinden dönerken havaalanında görüntülendi. Patronlar Dünyası muhabirlerini fark eden Sabancı, sorulardan kaçmak için hızla uzaklaşmaya çalıştı.Muhabirler, Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu yönündeki DNA testi sonucunu hatırlatarak sorular yöneltti. Ancak Sabancı, bu konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı.Nazlı Sabancı’yı arkada bıraktı📌 Hacı Sabancı, muhabirleri fark eder etmez koşar adımlarla ilerlemeye başladı ve eşi Nazlı Sabancı’yı geride bıraktı.Muhabirlerin "Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı" sözlerine ise hızlıca "Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun" diyerek yanıt verdi.İftar paylaşımı sorusu karşısında savunmaya geçtiNazlı Sabancı'nın çikolata dolu topuklu ayakkabı paylaşımı sosyal medyada eleştirilmişti. Konuyla ilgili yöneltilen soruya Hacı Sabancı, eşini savunarak şu yanıtı verdi:💬 "Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?"Ayrıca tartışma yaratan çikolatalı ayakkabı sunumu hakkında ise "Bu tatlı her pastanede satılıyor, çok takılacak şeyler değil" ifadelerini kullandı.Babalık sorularına sinirlendi: "Konuşacak bir şey yok"Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu babalık testiyle kesinleşmişti. Ancak konuyla ilgili sorular karşısında Sabancı oldukça rahatsız oldu.❌ "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.
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hacı sabancı , nazlı sabancı, suudi arabistan, magazin, magazin
hacı sabancı , nazlı sabancı, suudi arabistan, magazin, magazin
Hacı Sabancı gergin anlar yaşadı, oğlu olduğu ortaya çıkan Uzay için sert konuştu: Nazlı Sabancı'yı bile geride bıraktı
Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Suudi Arabistan tatilinden dönüşte havaalanında görüntülendi. Muhabirlerin babalık davası ve eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımıyla ilgili soruları karşısında gerginleşen Sabancı, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Babalık testiyle ilgili sorulara ise “Konuşacak bir şey yok” diyerek tepki gösterdi.
Son günlerde hem babalık davası hem de eşi Nazlı Sabancı’nın tartışmalı iftar paylaşımı ile gündeme gelen Hacı Sabancı, Suudi Arabistan tatilinden dönerken havaalanında görüntülendi. Patronlar Dünyası muhabirlerini fark eden Sabancı, sorulardan kaçmak için hızla uzaklaşmaya çalıştı.
Muhabirler, Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu yönündeki DNA testi sonucunu hatırlatarak sorular yöneltti. Ancak Sabancı, bu konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı.
Nazlı Sabancı’yı arkada bıraktı
📌 Hacı Sabanc
ı, muhabirleri fark eder etmez koşar adımlarla ilerlemeye başladı ve eşi Nazlı Sabancı’yı geride bıraktı.
Muhabirlerin "Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı" sözlerine ise hızlıca "Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun" diyerek yanıt verdi.
İftar paylaşımı sorusu karşısında savunmaya geçti
Nazlı Sabancı'nın çikolata dolu topuklu ayakkabı paylaşımı sosyal medyada eleştirilmişti. Konuyla ilgili yöneltilen soruya Hacı Sabancı, eşini savunarak şu yanıtı verdi:
💬 "Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?"
Ayrıca tartışma yaratan çikolatalı ayakkabı sunumu hakkında ise "Bu tatlı her pastanede satılıyor, çok takılacak şeyler değil" ifadelerini kullandı.
Babalık sorularına sinirlendi: "Konuşacak bir şey yok"
Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu babalık testiyle kesinleşmişti. Ancak konuyla ilgili sorular karşısında Sabancı oldukça rahatsız oldu.
❌ "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.