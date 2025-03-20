https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/haci-sabanci-gergin-anlar-yasadi-oglu-oldugu-ortaya-cikan-uzay-icin-sert-konustu-nazli-sabanciyi-1094678172.html

Hacı Sabancı gergin anlar yaşadı, oğlu olduğu ortaya çıkan Uzay için sert konuştu: Nazlı Sabancı'yı bile geride bıraktı

Hacı Sabancı gergin anlar yaşadı, oğlu olduğu ortaya çıkan Uzay için sert konuştu: Nazlı Sabancı'yı bile geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Suudi Arabistan tatilinden dönüşte havaalanında görüntülendi. Muhabirlerin babalık davası ve eşi Nazlı Sabancı’nın iftar... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T08:22+0300

2025-03-20T08:22+0300

2025-03-20T08:22+0300

hacı sabancı

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Son günlerde hem babalık davası hem de eşi Nazlı Sabancı’nın tartışmalı iftar paylaşımı ile gündeme gelen Hacı Sabancı, Suudi Arabistan tatilinden dönerken havaalanında görüntülendi. Patronlar Dünyası muhabirlerini fark eden Sabancı, sorulardan kaçmak için hızla uzaklaşmaya çalıştı.Muhabirler, Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu yönündeki DNA testi sonucunu hatırlatarak sorular yöneltti. Ancak Sabancı, bu konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı.Nazlı Sabancı’yı arkada bıraktı📌 Hacı Sabancı, muhabirleri fark eder etmez koşar adımlarla ilerlemeye başladı ve eşi Nazlı Sabancı’yı geride bıraktı.Muhabirlerin "Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı" sözlerine ise hızlıca "Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun" diyerek yanıt verdi.İftar paylaşımı sorusu karşısında savunmaya geçtiNazlı Sabancı'nın çikolata dolu topuklu ayakkabı paylaşımı sosyal medyada eleştirilmişti. Konuyla ilgili yöneltilen soruya Hacı Sabancı, eşini savunarak şu yanıtı verdi:💬 "Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?"Ayrıca tartışma yaratan çikolatalı ayakkabı sunumu hakkında ise "Bu tatlı her pastanede satılıyor, çok takılacak şeyler değil" ifadelerini kullandı.Babalık sorularına sinirlendi: "Konuşacak bir şey yok"Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu babalık testiyle kesinleşmişti. Ancak konuyla ilgili sorular karşısında Sabancı oldukça rahatsız oldu.❌ "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/meteorolojiden-33-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-istanbulda-kar-yagacak-mi-1094675605.html

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hacı sabancı , nazlı sabancı, suudi arabistan, magazin, magazin