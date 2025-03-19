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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: El yazısıyla notu paylaştı
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: El yazısıyla notu paylaştı
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından el yazısıyla bir not paylaştı. İmamoğlu paylaşımına; "Önce Allah’a sonra... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025-03-19T14:19+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
gözaltı kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "para sayma görüntüleri" ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturma çerçevesinde, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerin de yer aldığı 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Operasyon kapsamında 22 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Gözaltındaki İmamoğlu el yazısıyla not paylaştıEkrem İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir notu paylaştı.İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla."Ayrıca, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada da “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-gozaltina-alindi-surec-nasil-isleyecek-kac-gun-gozaltinda-kalacak-1094653522.html
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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: El yazısıyla notu paylaştı

13:49 19.03.2025 (güncellendi: 14:19 19.03.2025)
© AA / Hakan Nuralİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA / Hakan Nural
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Ayrıntılar geliyor
Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından el yazısıyla bir not paylaştı. İmamoğlu paylaşımına; "Önce Allah’a sonra milletimize emanetim" notunu düştü. İmamoğlu açıklamasında, "Kul hakkı yiyenlere, halk iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "para sayma görüntüleri" ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma çerçevesinde, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerin de yer aldığı 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Operasyon kapsamında 22 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltındaki İmamoğlu el yazısıyla not paylaştı

Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir notu paylaştı.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla."
Ayrıca, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada da “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı: Süreç nasıl işleyecek, kaç gün gözaltında kalabilir?
13:23
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