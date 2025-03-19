https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-aciklama-el-yazisiyla-notu-paylasti-1094655078.html

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: El yazısıyla notu paylaştı

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: El yazısıyla notu paylaştı

Sputnik Türkiye

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından el yazısıyla bir not paylaştı. İmamoğlu paylaşımına; "Önce Allah’a sonra... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T13:49+0300

2025-03-19T13:49+0300

2025-03-19T14:19+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

gözaltı

gözaltı kararı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087778206_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_26303801c85f36e8845b90c5a9aee1e3.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "para sayma görüntüleri" ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturma çerçevesinde, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerin de yer aldığı 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Operasyon kapsamında 22 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Gözaltındaki İmamoğlu el yazısıyla not paylaştıEkrem İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir notu paylaştı.İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla."Ayrıca, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada da “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-gozaltina-alindi-surec-nasil-isleyecek-kac-gun-gozaltinda-kalacak-1094653522.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu gözaltı, ekrem imamoğlu son dakika, ekrem imamoğlu soruşturma, ekrem imamoğlu neden gözaltına alındı, ekrem imamoğlu suçlamalar, ekrem imamoğlu pkk iddiası, ekrem imamoğlu yolsuzluk soruşturması, ekrem imamoğlu rüşvet iddiası, ekrem imamoğlu suç örgütü, ekrem imamoğlu belediye ihaleleri, ekrem imamoğlu ihaleye fesat, ekrem imamoğlu dolandırıcılık suçlaması, ekrem imamoğlu tutuklandı mı, ekrem imamoğlu hakkında açılan davalar, ekrem imamoğlu siyasi yasak, ekrem imamoğlu davası, ekrem imamoğlu mahkeme süreci, ekrem imamoğlu savcılık açıklaması, ekrem imamoğlu kaç gün gözaltında kalacak, ekrem imamoğlu belediye başkanlığı düşecek mi, ekrem imamoğlu kayyum atanacak mı, ekrem imamoğlu operasyon detayları, ekrem imamoğlu vatan caddesi emniyet, ekrem imamoğlu nezaret süreci, ekrem imamoğlu sağlık kontrolü, ekrem imamoğlu kaç kişi gözaltında, ekrem imamoğlu son gelişmeler, ekrem imamoğlu hakkında ne olacak, ekrem imamoğlu soruşturma detayları, ekrem imamoğlu 84 kişi gözaltı, ekrem imamoğlu 22 kişi aranıyor, ekrem imamoğlu emniyet müdürlüğü, ekrem imamoğlu gözaltı süreci, ekrem imamoğlu mahkemeye çıkacak mı, ekrem imamoğlu açıklama yaptı m