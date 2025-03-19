https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibbdeki-sorusturmalarda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-87ye-yukseldi-19-supheli-araniyor-1094662855.html
İBB'deki soruşturmalarda gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi: 19 şüpheli aranıyor
İBB'deki soruşturmalarda gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi: 19 şüpheli aranıyor
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik sürdürülen iki soruşturma kapsamında 87 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T17:33+0300
2025-03-19T17:33+0300
2025-03-19T17:53+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 19 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. İki ayrı soruşturmada gözaltılar sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.19 kişi aranıyorEkiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.
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ibb gözaltı, ekrem imamoğlu gözaltı, imamoğlu gözaltı
ibb gözaltı, ekrem imamoğlu gözaltı, imamoğlu gözaltı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi: 19 şüpheli aranıyor
17:33 19.03.2025 (güncellendi: 17:53 19.03.2025)
İBB'ye yönelik sürdürülen iki soruşturma kapsamında 87 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 19 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
İki ayrı soruşturmada gözaltılar sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.