https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibbdeki-sorusturmalarda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-87ye-yukseldi-19-supheli-araniyor-1094662855.html

İBB'deki soruşturmalarda gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi: 19 şüpheli aranıyor

İBB'deki soruşturmalarda gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi: 19 şüpheli aranıyor

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik sürdürülen iki soruşturma kapsamında 87 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T17:33+0300

2025-03-19T17:33+0300

2025-03-19T17:53+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

gözaltı

gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 19 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. İki ayrı soruşturmada gözaltılar sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.19 kişi aranıyorEkiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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ibb gözaltı, ekrem imamoğlu gözaltı, imamoğlu gözaltı