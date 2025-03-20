https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/erzincanda-42-buyuklugunde-deprem-1094709505.html
Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Erzincan'da saat 21.33'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T21:52+0300
2025-03-20T21:52+0300
2025-03-20T22:05+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 21.33'de Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/afad-duyurdu-mugla-datcada-deprem-1094589204.html
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deprem, erzincan, son dakika
deprem, erzincan, son dakika
Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
21:52 20.03.2025 (güncellendi: 22:05 20.03.2025)
AFAD, Erzincan'da saat 21.33'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 21.33'de Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.