https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/afad-duyurdu-mugla-datcada-deprem-1094589204.html
AFAD duyurdu: Muğla Datça'da deprem
AFAD duyurdu: Muğla Datça'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.38'deki depremin derinliği... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T17:17+0300
2025-03-17T17:17+0300
2025-03-17T17:19+0300
son depremler
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afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
son dakika
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Akdeniz'de saat 16.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla Datça'ya 175.53 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.08 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/akdenizde-45-buyuklugunde-deprem-1094525972.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, son dakika
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, son dakika
AFAD duyurdu: Muğla Datça'da deprem
17:17 17.03.2025 (güncellendi: 17:19 17.03.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.38'deki depremin derinliği 9.08 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Akdeniz'de saat 16.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla Datça'ya 175.53 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.08 kilometre olarak ölçüldü.