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'Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti' iddiasına DMM yanıt verdi
'Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti' iddiasına DMM yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye’ye ait SİHA ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda anne ve baba ile 7... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Medyada yer alan "Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi" haberleriyle ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı.Söz konusu iddiaların yalanlandığı açıklamada şunlar ifade edildi:
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dezenformasyonla mücadele merkezi, silahlı i̇ha (si̇ha), türkiye, haberler
dezenformasyonla mücadele merkezi, silahlı i̇ha (si̇ha), türkiye, haberler

'Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti' iddiasına DMM yanıt verdi

01:23 18.03.2025 (güncellendi: 01:24 18.03.2025)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye’ye ait SİHA ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Medyada yer alan "Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi" haberleriyle ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı.
Söz konusu iddiaların yalanlandığı açıklamada şunlar ifade edildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır. Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
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