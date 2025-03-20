https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/diyarbakirda-dis-cekimi-olum-getirdi-10-yasindaki-cocuk-kanamadan-hayatini-kaybetti-1094705106.html
Diyarbakır’da diş çekimi ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk kanamadan hayatını kaybetti
Diyarbakır’da diş çekimi ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk kanamadan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki Toprak Önkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aile, ihmal... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T17:49+0300
2025-03-20T17:49+0300
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Dişçiye giden 10 yaşındaki çocuk, kanaması durdurulamayınca hayatını kaybetti.Diyarbakır'da yaşayan 10 yaşındaki Toprak Önkol, ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde değerleri normal çıkan küçük kız, doktorun diş hekimine başvurulmasını tavsiye etmesi üzerine taburcu edildi.Bunun üzerine aile, Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği’ne götürdü. Burada dişi çekilen küçük çocuğun kanaması durmayınca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra ameliyata alınan Toprak Önkol, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Baba Önkol, kızının diş çekimi sonrası kanamasının durmadığını belirterek, "Kızımın dişini çeker çekmez kan fışkırdı. O doktorun ihmali olduğunu düşünüyorum. Adli Tıp’ta, dişin çekildiği sırada damarda çatlama olduğunu söylediler. Kızımın ölümüyle ilgili sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, ailenin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi. Küçük çocuğun ölümüne neyin sebep olduğu, detaylı otopsi raporuyla netlik kazanacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/izmirde-dehset-dis-hekimini-vurup-videosunu-annesine-gonderdi-1093886049.html
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır barosu, diyarbakır tabip odası, diyarbakır sağlık platformu, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, dişçi, diş, diş hekimi, diş hekimliği fakültesi , diş hekimliği
Diyarbakır’da diş çekimi ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk kanamadan hayatını kaybetti
Diyarbakır’da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki Toprak Önkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aile, ihmal iddiasıyla şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
Dişçiye giden 10 yaşındaki çocuk, kanaması durdurulamayınca hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da yaşayan 10 yaşındaki Toprak Önkol, ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde değerleri normal çıkan küçük kız, doktorun diş hekimine başvurulmasını tavsiye etmesi üzerine taburcu edildi.
Bunun üzerine aile, Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği’ne götürdü. Burada dişi çekilen küçük çocuğun kanaması durmayınca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra ameliyata alınan Toprak Önkol, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Baba Önkol, kızının diş çekimi sonrası kanamasının durmadığını belirterek, "Kızımın dişini çeker çekmez kan fışkırdı. O doktorun ihmali olduğunu düşünüyorum. Adli Tıp’ta, dişin çekildiği sırada damarda çatlama olduğunu söylediler. Kızımın ölümüyle ilgili sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, ailenin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi. Küçük çocuğun ölümüne neyin sebep olduğu, detaylı otopsi raporuyla netlik kazanacağı açıklandı.