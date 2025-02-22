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İzmir'de dehşet: Diş hekimini vurup videosunu annesine gönderdi
İzmir'de dehşet: Diş hekimini vurup videosunu annesine gönderdi
Sputnik Türkiye
İzmir’in Konak ilçesinde, M.A. (34), borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i (49) tabancayla başından vurdu. Ağır... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T10:44+0300
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diş hekimi
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Kan donduran olay, Alsancak semti Kültür Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Mehmet Emrah Düşmez’in evine, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.A. geldi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.M.A., yanında getirdiği tabancayla Düşmez’in başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan diş hekimi ağır yaralandı.Vurup videosunu annesine gönderdiCinayet şüphelisi M.A., olay sonrası Düşmez’in telefonunu alarak kanlar içindeki halini videoya çekti ve annesine gönderdi. Görüntüleri izleyen acılı anne, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Düşmez’i Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen diş hekimi yoğun bakımda tedavi altına alındı.Polis zanlıyı Basmane’de yakaladıİzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.A.'yı Basmane semtinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.M.A., ilk ifadesinde “Beraber ortak iş yaptık. Beni dolandırıp zarara uğrattı. Bu nedenle vurdum” dedi.Soruşturma devam ediyorCinayetle ilgili soruşturma sürerken, M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Emrah Düşmez’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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izmir, diş hekimi, borç, video
izmir, diş hekimi, borç, video

İzmir'de dehşet: Diş hekimini vurup videosunu annesine gönderdi

10:44 22.02.2025
© AADiş doktoru
Diş doktoru - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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İzmir’in Konak ilçesinde, M.A. (34), borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i (49) tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Düşmez’in videosunu çekip annesine gönderen şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.
Kan donduran olay, Alsancak semti Kültür Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Mehmet Emrah Düşmez’in evine, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.A. geldi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
M.A., yanında getirdiği tabancayla Düşmez’in başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan diş hekimi ağır yaralandı.

Vurup videosunu annesine gönderdi

Cinayet şüphelisi M.A., olay sonrası Düşmez’in telefonunu alarak kanlar içindeki halini videoya çekti ve annesine gönderdi. Görüntüleri izleyen acılı anne, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Düşmez’i Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen diş hekimi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polis zanlıyı Basmane’de yakaladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.A.'yı Basmane semtinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
M.A., ilk ifadesinde “Beraber ortak iş yaptık. Beni dolandırıp zarara uğrattı. Bu nedenle vurdum” dedi.

Soruşturma devam ediyor

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Emrah Düşmez’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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