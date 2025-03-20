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Gözaltındaki Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
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CHP'li Tanju Özcan ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında tartışma: 'Seninle aynı havayı solumak istemiyorum'
CHP'li Tanju Özcan ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında tartışma: 'Seninle aynı havayı solumak istemiyorum'
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınması Türkiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşti. İmamoğlu'nun ortağı olduğu bir inşaat... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'na 2 ayrı soruşturma kapsamında "terör" ve "yolsuzluk" suçlamaları yöneltildi. Öte yandan İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve Saraçhane eylemi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Konuya ilişkin tartışmalar canlı yayına da taşındı.Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında tartışmaGazeteci Nagehan Alçı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki gerginlik, ekrana yansıdı. Özcan, Alçı'ya yönelik "İlkesizsiniz, duruşunuz yok" ifadeler kullandı. Alçı ise Özcan’ın üslubunu eleştirerek, "Çirkin üslup kullanıyorsunuz" yanıtını verdi.Özcan, "Dün FETÖ’cülerin yanındaydın, bugün nerede olduğun belli değil" diyerek Alçı’yı sert bir şekilde eleştirdi.Tartışma büyüyünce Özcan yayından kalkmak zorunda kaldı. "Nagehan Hanımla aynı yayında olmayı kendime zul kabul ediyorum. Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum. ‘Nagehan Alçı yayında’ deseydiniz bağlanmazdım. Herkese iyi akşamlar, Nagehan Alçı hariç" diyerek yerinden kalktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglunun-gozaltina-alinmasi-sonrasi-fatih-altayli-45-dakika-agladim-1094686117.html
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nagehan alçı, tanju özcan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, saraçhane, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
nagehan alçı, tanju özcan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, saraçhane, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

CHP'li Tanju Özcan ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında tartışma: 'Seninle aynı havayı solumak istemiyorum'

16:13 20.03.2025
© FotoğrafTanju Özcan ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında tartışma
Tanju Özcan ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında tartışma - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Fotoğraf
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınması Türkiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşti. İmamoğlu'nun ortağı olduğu bir inşaat şirketine de el konulmasının ardından canlı yayında da tartışmalar yaşanıyor. Gazeteci Nagehan Alçı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sert tartışma yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'na 2 ayrı soruşturma kapsamında "terör" ve "yolsuzluk" suçlamaları yöneltildi. Öte yandan İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve Saraçhane eylemi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Konuya ilişkin tartışmalar canlı yayına da taşındı.

Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında tartışma

Gazeteci Nagehan Alçı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki gerginlik, ekrana yansıdı. Özcan, Alçı'ya yönelik "İlkesizsiniz, duruşunuz yok" ifadeler kullandı. Alçı ise Özcan’ın üslubunu eleştirerek, "Çirkin üslup kullanıyorsunuz" yanıtını verdi.
Özcan, "Dün FETÖ’cülerin yanındaydın, bugün nerede olduğun belli değil" diyerek Alçı’yı sert bir şekilde eleştirdi.
Tartışma büyüyünce Özcan yayından kalkmak zorunda kaldı. "Nagehan Hanımla aynı yayında olmayı kendime zul kabul ediyorum. Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum. ‘Nagehan Alçı yayında’ deseydiniz bağlanmazdım. Herkese iyi akşamlar, Nagehan Alçı hariç" diyerek yerinden kalktı.
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