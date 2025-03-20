https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/cem-kucukten-gezi-aciklamasi-uc-farkli-koldan-devami-gelecek-1094699706.html
Cem Küçük'ten Cem Boyner'i işaret ettiği 'Gezi Parkı olayları' açıklaması: Üç farklı koldan devam edecek
Cem Küçük'ten Cem Boyner'i işaret ettiği 'Gezi Parkı olayları' açıklaması: Üç farklı koldan devam edecek
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı soruşturmasında "gözaltılar gelecek". 'Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum' diyen Cem Boyner inceleme altında zaten. İsmail Saymaz da gözaltına alınmıştı. Süreç Ayşe Barım ve Halit Ergenç'i de kapsıyor
2025-03-20T16:26+0300
2025-03-20T16:26+0300
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Gezi Parkı olayları kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili konuşan Gazeteci Cem Küçük, haber programında açıklamalarda bulundu. Ekol TV'de konuşan Küçük, "Gezi'nin bir devamı var Gezi'nin bir Halk TV ayağı olacak. İş adamları ayağı olacak ve gazeteciler ayağı olacak" dedi. Konuşmasında insanı Cem Boyner'i de işaret eden Küçük şunları söyledi: İsmail Saymaz neden gözaltına alındı?Gezi Parkı soruşturmasında bir gelişme de Gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan dün gözaltına alınması olmuştu. Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edildiği belirtildi. Süreçte Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu da var ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.Barım’ın şirketine bağlı bazı oyuncuların da Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve bu süreçte ifade veren bazı isimlerin beyanlarının soruşturmayı etkilediği iddia ediliyordu. Soruşturma kapsamında, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun tanık sıfatıyla verdikleri ifadelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gazeteci-ismail-saymaz-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1094640693.html
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gezi parkı olayları, gezi parkı açıklaması, cem küçük gezi
gezi parkı olayları, gezi parkı açıklaması, cem küçük gezi
Cem Küçük'ten Cem Boyner'i işaret ettiği 'Gezi Parkı olayları' açıklaması: Üç farklı koldan devam edecek
16:26 20.03.2025 (güncellendi: 16:38 20.03.2025)
Gazeteci Cem Küçük, Gezi Parkı olayları kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda "Gezi'nin medya ayağı, iş adamları ayağı ve sanatçılar ayağı da olacak" diyerek gözaltılar olabileceğini belirtti. Cem Boyner'in gözaltına alınabileceğini iddia etti.
Gezi Parkı olayları kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili konuşan Gazeteci Cem Küçük, haber programında açıklamalarda bulundu. Ekol TV'de konuşan Küçük, "Gezi'nin bir devamı var Gezi'nin bir Halk TV ayağı olacak. İş adamları ayağı olacak ve gazeteciler ayağı olacak" dedi. Konuşmasında insanı Cem Boyner'i de işaret eden Küçük şunları söyledi:
"Gözaltılar gelir mesela 'ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum' diyen Cem Boyner inceleme altında zaten. Onunla ilgili bir dosya olacaktır. Bak, tutuklanır ve benzeri demiyorum. Yani ifadesine de başvurulabilir, gözaltına da alınabilir ama o bu dosyanın içinde var."
İsmail Saymaz neden gözaltına alındı?
Gezi Parkı soruşturmasında bir gelişme de Gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan dün gözaltına alınması olmuştu.
Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edildiği belirtildi.
Süreçte Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu da var
ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Barım’ın şirketine bağlı bazı oyuncuların da Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve bu süreçte ifade veren bazı isimlerin beyanlarının soruşturmayı etkilediği iddia ediliyordu. Soruşturma kapsamında, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun tanık sıfatıyla verdikleri ifadelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları öne sürüldü.