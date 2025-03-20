https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bodrumda-is-makineleriyle-denizi-dolduran-firmaya-ceza-yagdi-1094705703.html
Bodrum'da iş makineleriyle denizi dolduran firmaya ceza yağdı
Bodrum'da iş makineleriyle denizi dolduran firmaya ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi'nde denize dolgu yaptığı belirlenen firmaya idari para cezası uygulandı. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T18:15+0300
2025-03-20T18:15+0300
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Bodrum'da özel bir firmanın iş makinesiyle denize dolgu yapması üzerine firmaya idari para cezası uygulandı.Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi'nde denize dolgu yaptığı tespit edilen bir firmaya idari para cezası kesildi. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda kaçak dolgu yapıldığı yönünde ihbar alındığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.İhbar üzerine çalışma başlatıldıBodrum Kaymakamlığı'na bağlı ekipler, Akyarlar Mahallesi’nde kıyı kesiminde izinsiz dolgu yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, bir firma tarafından denize dolgu yapıldığı belirlenerek, konuyla ilgili resmi süreç başlatıldı. Olayın ardından Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleri, bölgede çalışmalar yürüterek kaçak dolgunun kaldırılması için işlemleri başlattı.Firmaya para cezası Denize yapılan kaçak dolgu nedeniyle ilgili firmaya idari para cezası kesildi. Ayrıca, dolgu malzemelerinin kıyıdan temizlenmesi için Bodrum Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi yetkilileri, kaçak yapılaşma ve çevre ihlallerine karşı denetimlerin devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/bodrum-belediye-baskani-mandalinci-bodrumu-rodosla-degil-mikanosla-santoriniyle-kiyaslayin-1086735777.html
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bodrum
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bodrum, deniz, beton, beton bariyer, beton yığını, muğla, muğla valiliği, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla turizm çevre vakfı turizm ve ticaret limited şirketi
Bodrum'da iş makineleriyle denizi dolduran firmaya ceza yağdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi'nde denize dolgu yaptığı belirlenen firmaya idari para cezası uygulandı. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, dolgunun kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, dolgu alanında yıkım işlemlerine başladı.
Bodrum'da özel bir firmanın iş makinesiyle denize dolgu yapması üzerine firmaya idari para cezası uygulandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi'nde denize dolgu yaptığı tespit edilen bir firmaya idari para cezası kesildi. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda kaçak dolgu yapıldığı yönünde ihbar alındığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.
İhbar üzerine çalışma başlatıldı
Bodrum Kaymakamlığı'na bağlı ekipler, Akyarlar Mahallesi’nde kıyı kesiminde izinsiz dolgu yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, bir firma tarafından denize dolgu yapıldığı belirlenerek, konuyla ilgili resmi süreç başlatıldı. Olayın ardından Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleri, bölgede çalışmalar yürüterek kaçak dolgunun kaldırılması için işlemleri başlattı.
Denize yapılan kaçak dolgu nedeniyle ilgili firmaya idari para cezası kesildi. Ayrıca, dolgu malzemelerinin kıyıdan temizlenmesi için Bodrum Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi yetkilileri, kaçak yapılaşma ve çevre ihlallerine karşı denetimlerin devam edeceğini belirtti.